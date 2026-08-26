Copa Centroamericana 2026: El Plaza Amador queda eliminado en fase de grupos

El Plaza Amador no pudo con Liga Deportiva Alajuelense tras caer 3-1 en el último encuentro de fase de grupos de la Copa Centroamericana 2026 donde ya no queda representación de clubes panameños.
Un minuto pasó y el equipo de Mario Méndez respondió con un disparo de Davis Sánchez que fue levemente desviado por Everardo Rose y pudieron igualarlo 1-1.
Plaza Amador se complica y queda fuera
Al minuto 61' Jimar Sánchez quería evitar el empate, sin embargo la desvió con una clara mano y fue expulsado del partido, el penal fue cobrado por Cisneros y le devolvía la ventaja a la liga.
Al 79' un error del portero Marcos Allen provocó el doblete de Cisneros y el tercero definitivo para llevarse la victoria.
La otra mala noticia para los "leones" fue la lesión de Jorlian Sánchez y terminaron jugando con 9 en cancha.
Con este resultado el Plaza Amador quedó eliminado de la Copa Centroamericana 2026 por quedar en la tercera posición con 6 puntos y Liga Deportiva Alajuelense seguirá peleando por cuidar su título.