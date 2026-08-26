Copa Centroamericana 2026: El Plaza Amador queda eliminado en fase de grupos

El Plaza Amador no pudo con Liga Deportiva Alajuelense tras caer 3-1 en el último encuentro de fase de grupos de la Copa Centroamericana 2026 donde ya no queda representación de clubes panameños.

Los goles llegaron en la segunda mitad cuando al minuto 49' Ruiz marcaba el 1-0 para Alajuelense que fue quién presionaba y buscaba mucho más.

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Un minuto pasó y el equipo de Mario Méndez respondió con un disparo de Davis Sánchez que fue levemente desviado por Everardo Rose y pudieron igualarlo 1-1.

Plaza Amador se complica y queda fuera

Al minuto 61' Jimar Sánchez quería evitar el empate, sin embargo la desvió con una clara mano y fue expulsado del partido, el penal fue cobrado por Cisneros y le devolvía la ventaja a la liga.

Al 79' un error del portero Marcos Allen provocó el doblete de Cisneros y el tercero definitivo para llevarse la victoria.

La otra mala noticia para los "leones" fue la lesión de Jorlian Sánchez y terminaron jugando con 9 en cancha.

Con este resultado el Plaza Amador quedó eliminado de la Copa Centroamericana 2026 por quedar en la tercera posición con 6 puntos y Liga Deportiva Alajuelense seguirá peleando por cuidar su título.