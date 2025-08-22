FIBA AmeriCup 2025: ¿A qué hora y dónde ver Panamá vs Puerto Rico?

El FIBA AmeriCup 2025 se celebrará del 22 al 31 de agosto en Nicaragua y la Selección de Baloncesto de Panamá debutará enfrentando a Puerto Rico en el Polideportivo Alexis Argüello.

En los últimos 5 partidos entre ambos, los puertorriqueños dominan la rivalidad con cuatro victorias y una derrota. El último choque fue en diciembre de 2018, con victoria para Puerto Rico 71-70.

La última victoria de los canaleros ante los boricuas fue en el Centrobasket del 2018 por score de 87-64.

Los panameños ocupan el puesto 57 en el Ranking Mundial de FIBA y el número 12 en América.

Los dirigidos por el coach argentino Gonzalo García están ubicados en el grupo B del torneo junto a Puerto Rico, Venezuela y Canadá.

¿A qué hora y dónde ver Panamá vs Puerto Rico en la FIBA AmeriCup 2025?