FIBA AmeriCup 2025: ¿A qué hora y dónde ver Panamá vs Puerto Rico?

Panamá tendrá su estreno ante Puerto Rico en la FIBA AmeriCup 2025, evento a celebrarse en Nicaragua.

El FIBA AmeriCup 2025 se celebrará del 22 al 31 de agosto en Nicaragua y la Selección de Baloncesto de Panamá debutará enfrentando a Puerto Rico en el Polideportivo Alexis Argüello.

En los últimos 5 partidos entre ambos, los puertorriqueños dominan la rivalidad con cuatro victorias y una derrota. El último choque fue en diciembre de 2018, con victoria para Puerto Rico 71-70.

La última victoria de los canaleros ante los boricuas fue en el Centrobasket del 2018 por score de 87-64.

Los panameños ocupan el puesto 57 en el Ranking Mundial de FIBA y el número 12 en América.

Los dirigidos por el coach argentino Gonzalo García están ubicados en el grupo B del torneo junto a Puerto Rico, Venezuela y Canadá.

¿A qué hora y dónde ver Panamá vs Puerto Rico en la FIBA AmeriCup 2025?

  • Fecha: Viernes, 22 de agosto de 2025
  • Hora: 2:10 p.m.
  • Lugar: Polideportivo Alexis Argüello
  • Dónde ver: DirecTV

