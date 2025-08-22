FIBA AmeriCup 2025: ¿A qué hora y dónde ver Panamá vs Puerto Rico?

El FIBA AmeriCup 2025 se celebrará del 22 al 31 de agosto en Nicaragua y la Selección de Baloncesto de Panamá debutará enfrentando a Puerto Rico en el Polideportivo Alexis Argüello.
La última victoria de los canaleros ante los boricuas fue en el Centrobasket del 2018 por score de 87-64.
Los panameños ocupan el puesto 57 en el Ranking Mundial de FIBA y el número 12 en América.
Los dirigidos por el coach argentino Gonzalo García están ubicados en el grupo B del torneo junto a Puerto Rico, Venezuela y Canadá.
¿A qué hora y dónde ver Panamá vs Puerto Rico en la FIBA AmeriCup 2025?
- Fecha: Viernes, 22 de agosto de 2025
- Hora: 2:10 p.m.
- Lugar: Polideportivo Alexis Argüello
- Dónde ver: DirecTV