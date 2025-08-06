Panamá anuncia preselección para la AmeriCup 2025

La Federación Panameña de Baloncesto (FEPABA) da a conocer a los Medios de Comunicación Deportivos (Prensa, Radio, Televisión y Digitales), la convocatoria de la preselección nacional de Panamá , que tendrá como preparación la “COPA LATINA” del domingo 17 al martes 19 de agosto en la Arena Roberto Durán; con miras a su participación en el FIBA AmeriCup 2025.

Los integrantes de la Prelección Nacional Mayor de Panamá son Iverson Molinar, Jhivvaan Jackson, Trevor Gaskins, Luis Rodríguez, Ricardo Lindo Jr., Judah Brown, Justin Quintero, Ernesto Oglivie, Akil Mitchell, Eric Romero, Guillermo Navarro, Ezequiel Bell, Gil Atencio, Josimar Ayarza, Joshua Lemon, Amílcar Sánchez, Aaron Gedeón, Roberto Armstrong, Jhonatan Salazar, Anthony Hall, Alejandro Grant e invitados: Sebastián Bósquez, Isaías Kentish y Fernando González.

El cuerpo técnico está conformado por el entrenador argentino Gonzalo García, acompañado de sus asistentes Imanol Hernández Cané y Alberto Adrián Duque; Gilberto Llerena, Doctor, Grerys Soto y Johana Ortega, Fisioterapeutas.

La Selección Nacional Mayor de Panamá realizará tres partidos amistosos en la Copa Latina que se jugará en Panamá los días 17, 18 y 19 de agosto en la Area Roberto Durán; previo a su participación en el FIBA AmeriCup 2025, que tendrá como sede el Polideportivo Alexis Argüello de Managua, Nicaragua; del 22 al 31 de agosto.

Convocatoria de Panamá para la AmeriCup 2025

La Copa Latina iniciará el domingo 17 de agosto desde las 5:30p.m. de la tarde, a primera hora Brasil se medirá a Uruguay, mientras, Panamá recibe a Argentina a las 8:00p.m. en la primera fecha.

Panamá está en el grupo B deL FIBA AmeriCup 2025 junto a Canadá, Puerto Rico y Venezuela.

La preselección inicia sus entrenamientos mañana, jueves 7 de agosto de 9:30a.m. a 12:00m.d., en la Arena Roberto Durán.

FUENTE: FEPABA