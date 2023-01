Béisbol Juvenil 2023: Carlos Maldonado confía en el equipo pese a tener bajas

Los Vaqueros sufrieron unas bajas importantes antes del torneo porque no cuentan con jugadores profesionales por el tema de reglamentos con sus instituciones, pero Carlos Maldonado asegura que confía en el equipo que tiene.

"Yo respeto el reglamento, no tuvimos ese privilegio, algunos no le dieron permiso y no tuvimos opciones, pero independientemente hemos formado el grupo y tenemos un equipo compacto".

El Béisbol Juvenil 2023 inicia el 6 de enero con 12 equipos que buscan la gloria, el actual campeón del certamen es la novena de Panamá Este, pero los Vaqueros tienen en sus planes pelear.