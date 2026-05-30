MLB -  30 de mayo de 2026 - 07:05

José Caballero regresó al campo corto y conectó dos imparables con los Yankees

Aaron Boone volvió a colocar a José Caballero en el campo corto en la victoria de los Yankees ante los Athletics.

José Caballero regresó al campo corto y conectó dos imparables con los Yankees

José Caballero regresó al campo corto y conectó dos imparables con los Yankees

FOTO / YANKEES

Los Yankees de Nueva York sumaron su quinta victoria consecutiva tras vencer 8-2 a los Athletics en el primer juego de la serie en la MLB y el panameño José Caballero fue parte de las acciones.

Chema fue titular y regresó al campo corto, fue noveno en el turno al bate y se fue de 4-2 con 1 doble y 1 carrera anotada.

El panameño que venía de jugar en el jardín izquierdo, fue nuevamente puesto en la posición habitual como short stop, por la ausencia de Anthony Volpe.

Los Yankees de José Caballero en buen momento

La victoria se le apuntó a Carlos Rodón con 6.0 episodios en los que permitió 4 imparables, 1 carrera limpia, 2 bases por bolas y ponchó a 3.

Los del Bronx se quedan con marca 35-22 y esta noche se vuelven a enfrentar a los Athletics a las 9:05 pm.

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