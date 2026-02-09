BÉISBOL Beisbol juvenil Panamá -  9 de febrero de 2026 - 17:50

Béisbol Juvenil 2026: Alineación de Chiriquí y Coclé para el inicio de semifinales

Conoce a continuación los protagonistas para el Chiriquí vs Coclé en las semifinales del Béisbol Juvenil 2026.

FOTO: FEDEBEIS

Las novenas de Chiriquí y Coclé se enfrentarán esta noche en el inicio de la ronda de semifinales del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026 desde el Remón Cantera de Aguadulce.

Los actuales campeones llegan a esta ronda tras dejar en el camino por barrida a Chiriquí Occidente, mientras que los chiricanos superaron llave ante Los Santos para avanzar.

Alineaciones para semifinales del Béisbol Juvenil 2026

Chiriquí:

Joans Montenegro CF

Edwin Gómez BD

Omar Vargas 3B

Alexis Quintero C

Henry Pinzón JD

Hilder Miranda JI

Daffir Núñez IB

Jayko Medina CC

Joel Rodríguez 2B

Lanzador: Jonathan Guerra

Coclé:

Jaime Escudero JI

Jeykol De León 3B

Ricardo Acosta 2B

Aníbal Sánchez JC

Carlos Burac 3B

Lucas López CC

Eliecer Mendoza C

Johanel Roa JD

Adrián De Gracia BD

Lanzador: Dereck Gómez

