Béisbol Juvenil 2026: Alineación de Chiriquí y Coclé para el inicio de semifinales

Las novenas de Chiriquí y Coclé se enfrentarán esta noche en el inicio de la ronda de semifinales del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026 desde el Remón Cantera de Aguadulce.
Alineaciones para semifinales del Béisbol Juvenil 2026
Chiriquí:
Joans Montenegro CF
Edwin Gómez BD
Omar Vargas 3B
Alexis Quintero C
Henry Pinzón JD
Hilder Miranda JI
Daffir Núñez IB
Jayko Medina CC
Joel Rodríguez 2B
Lanzador: Jonathan Guerra
Coclé:
Jaime Escudero JI
Jeykol De León 3B
Ricardo Acosta 2B
Aníbal Sánchez JC
Carlos Burac 3B
Lucas López CC
Eliecer Mendoza C
Johanel Roa JD
Adrián De Gracia BD
Lanzador: Dereck Gómez