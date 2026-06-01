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MUNDIAL 2026 Mundial 2026 -  1 de junio de 2026 - 15:06

Mundial 2026: Croacia revela convocados para enfrentarán a Panamá en Copa del Mundo

Zlatko Dalic, DT de la Selección de Croacia, anunció la lista de convocados para el Mundial 2026 liderada por Luka Modric.

Mundial 2026: Croacia revela convocados para enfrentarán a Panamá en Copa del Mundo
Mundial 2026: Croacia revela convocados para enfrentarán a Panamá en Copa del Mundo

Zlatko Dalic, DT de la Selección de Croacia anunció la lista de convocados para el Mundial 2026.

También se conocen los números de las camisetas que lucirán los jugadores de la selección croata en el Mundial de Canadá, México y Estados Unidos.

Convocados de la Selección de Croacia para el Mundial 2026

1 Dominik Livakovic

2 Josip Stanišic

3 Marin Pongracic

4 Joško Gvardiol

5 Duje Caleta-Car

6 Josip Šutalo

7 Nikola Moro

8 Mateo Kovacic

9 Andrej Kramaric

10 Luka Modric

11 Ante Budimir

12 Ivor Pandur

13 Nikola Vlašic

14 Ivan Perišic

15 Mario Pašalic

16 Martin Baturina

17 Petar Sucic

18 Kristijan Jakic

19 Toni Fruk

20 Igor Matanovi

21 Luka Sucic

22 Luka Vuškovic

23 Dominik Kotarski

24 Marco Pašalic

25 Martin Erlic

26 Petar Musa

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