Mundial 2026: Croacia revela convocados para enfrentarán a Panamá en Copa del Mundo

Zlatko Dalic, DT de la Selección de Croacia anunció la lista de convocados para el Mundial 2026.
Convocados de la Selección de Croacia para el Mundial 2026
1 Dominik Livakovic
2 Josip Stanišic
3 Marin Pongracic
4 Joško Gvardiol
5 Duje Caleta-Car
6 Josip Šutalo
7 Nikola Moro
8 Mateo Kovacic
9 Andrej Kramaric
10 Luka Modric
11 Ante Budimir
12 Ivor Pandur
13 Nikola Vlašic
14 Ivan Perišic
15 Mario Pašalic
16 Martin Baturina
17 Petar Sucic
18 Kristijan Jakic
19 Toni Fruk
20 Igor Matanovi
21 Luka Sucic
22 Luka Vuškovic
23 Dominik Kotarski
24 Marco Pašalic
25 Martin Erlic
26 Petar Musa