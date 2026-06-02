Mundial 2026: Antoine Semenyo lidera convocatoria de Ghana, primer rival de Panamá

El técnico portugués Carlos Queiroz hizo oficial la lista de 26 jugadores convocados de la Selección de Ghana para la Copa Mundial 2026 de la FIFA, con figuras como Iñaki Williams y Antoine Semenyo.
La ausencia más notable en la convocatoria del combinado africano es la de jugador del Tottenham Hotspur, Muhammed Kudus, que no llegó a recuperarse de la lesión en uno de sus cuádriceps que sufrió en enero pasado.
Los "Black Stars" debutan el 17 de junio ante la Selección de Panamá en el BMO Field (6:00 pm).
GHANA – Convocatoria Mundial 2026
Porteros
- Benjamin Asare
- Lawrence Ati-Zigi
- Joseph Anang
Defensas
- Baba Abdul Rahman
- Gideon Mensah
- Marvin Senaya
- Alidu Seidu
- Abdul Mumin
- Jerome Opoku
- Jonas Adjetey
- Kojo Oppong Peprah
- Derrick Luckassen
Mediocampistas
- Elisha Owusu
- Thomas Partey
- Kwasi Sibo
- Augustine Boakye
- Caleb Yirenkyi
- Abdul Fatawu Issahaku
- Kamal Deen Sulemana
Delanteros
- Christopher Bonsu Baah
- Ernest Nuamah
- Antoine Semenyo
- Brandon Thomas-Asante
- Prince Kwabena Adu
- Inaki Williams
- Jordan Ayew