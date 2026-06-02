Mundial 2026: Antoine Semenyo lidera convocatoria de Ghana, primer rival de Panamá

El técnico portugués Carlos Queiroz hizo oficial la lista de 26 jugadores convocados de la Selección de Ghana para la Copa Mundial 2026 de la FIFA, con figuras como Iñaki Williams y Antoine Semenyo .

La ausencia más notable en la convocatoria del combinado africano es la de jugador del Tottenham Hotspur, Muhammed Kudus, que no llegó a recuperarse de la lesión en uno de sus cuádriceps que sufrió en enero pasado.

Los "Black Stars" debutan el 17 de junio ante la Selección de Panamá en el BMO Field (6:00 pm).

GHANA – Convocatoria Mundial 2026

Porteros

Benjamin Asare

Lawrence Ati-Zigi

Joseph Anang

Defensas

Baba Abdul Rahman

Gideon Mensah

Marvin Senaya

Alidu Seidu

Abdul Mumin

Jerome Opoku

Jonas Adjetey

Kojo Oppong Peprah

Derrick Luckassen

Mediocampistas

Elisha Owusu

Thomas Partey

Kwasi Sibo

Augustine Boakye

Caleb Yirenkyi

Abdul Fatawu Issahaku

Kamal Deen Sulemana

Delanteros