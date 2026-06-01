Selección de Panamá: Posible alineación ante República Dominicana

La Selección de Panamá se vuelve a ver las caras ante República Dominicana luego de medirse en las Eliminatorias CONCACAF rumbo a Qatar 2022.
El antecedente más reciente entre ambas selecciones se remonta a las Eliminatorias de la Concacaf para la Copa Mundial de Catar 2022. En aquella ocasión, Panamá se impuso con autoridad por 3-0 en un compromiso disputado el 8 de junio de 2021 en el Estadio Rod Carew de Ciudad de Panamá.
En el reciente partido ante Brasil, Thomas Christiansen utilizó prácticamente a toda su plantilla salvo a JD Gunn, César Samudio, César Yanis y Alberto Quintero.
Posible alineación de la Selección de Panamá ante República Dominicana
- César Samudio
- César Blackman
- Jiovany Ramos
- Fidel Escobar
- Roderick Miller
- Jorge Gutiérrez
- Cristian Martínez
- Víctor Griffith
- César Yanis
- José Fajardo
- Alberto Quintero