MAREA ROJA - 1 de junio de 2026 - 13:01

Selección de Panamá: Posible alineación ante República Dominicana

La Selección de Panamá recibe a República Dominicana en el Estadio Rommel Fernández antes de viajar a USA para su último amistoso antes del Mundial 2026.

EFE/ André Coelho

La Selección de Panamá se vuelve a ver las caras ante República Dominicana luego de medirse en las Eliminatorias CONCACAF rumbo a Qatar 2022.

Panamá y República Dominicana se han enfrentado en seis ocasiones a nivel de selecciones absolutas. El historial favorece ampliamente al conjunto canalero, que suma cinco triunfos y un empate, con un balance goleador de 11 anotaciones a favor y apenas tres en contra.

El antecedente más reciente entre ambas selecciones se remonta a las Eliminatorias de la Concacaf para la Copa Mundial de Catar 2022. En aquella ocasión, Panamá se impuso con autoridad por 3-0 en un compromiso disputado el 8 de junio de 2021 en el Estadio Rod Carew de Ciudad de Panamá.

En el reciente partido ante Brasil, Thomas Christiansen utilizó prácticamente a toda su plantilla salvo a JD Gunn, César Samudio, César Yanis y Alberto Quintero.

Posible alineación de la Selección de Panamá ante República Dominicana

  • César Samudio
  • César Blackman
  • Jiovany Ramos
  • Fidel Escobar
  • Roderick Miller
  • Jorge Gutiérrez
  • Cristian Martínez
  • Víctor Griffith
  • César Yanis
  • José Fajardo
  • Alberto Quintero
