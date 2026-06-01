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MUNDIAL 2026 Mundial 2026 -  1 de junio de 2026 - 17:52

Selección de Panamá llega a casa para preparar la despedida mundialista

Después de la derrota ante Brasil, la Selección de Panamá ya se encuentra en territorio canalero para el juego ante República Dominicana.

Selección de Panamá llega a casa para preparar la despedida mundialista

Selección de Panamá llega a casa para preparar la despedida mundialista

FOTO: FPF
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Los panameños fueron superados en todas las líneas con goles de Vini Jr, Casemiro, Rayan, Lucas Paquetá, Igor Thiago y Danilo, mientras que las anotaciones del onceno nacional llegaron por medio de Michael Amir Murillo y Carlos Harvey.

El DT Thomas Christiansen y su cuerpo técnico tendrán el martes para trabajar de cara al choque amistoso del miércoles ante los dominicanos.

La Selección Nacional disputará su partido de despedida ante República Dominicana, el próximo 3 de junio, en el Estadio Rommel Fernández, en lo que será su último compromiso en suelo panameño.

Tras el compromiso frente a República Dominicana, la selección se trasladará el 4 de junio a St. Louis, Missouri, donde realizará su última escala antes de instalarse en su campamento base en Toronto, Canadá.

Ya en St. Louis, el conjunto nacional afrontará su último amistoso de preparación el sábado 6 de junio ante Bosnia y Herzegovina en el Energizer Park.

Fecha, hora y dónde ver la Selección de Panamá vs República Dominicana

  • Fecha: Miércoles, 3 de junio de 2026
  • Hora: 7:45 P.M.
  • Lugar: Estadio Rommel Fernández Gutiérrez
  • Dónde ver: A través de la señal de RPC y las redes sociales de Deportes RPC y rpctv.com

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