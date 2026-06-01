Selección de Panamá llega a casa para preparar la despedida mundialista

Luego de la goleada 6-2 sufrida ante Brasil en el Estadio Maracaná, la Selección de Panamá ya se encuentra de regreso en territorio canalero para preparar la despedida mundialista frente a República Dominicana.
Los panameños fueron superados en todas las líneas con goles de Vini Jr, Casemiro, Rayan, Lucas Paquetá, Igor Thiago y Danilo, mientras que las anotaciones del onceno nacional llegaron por medio de Michael Amir Murillo y Carlos Harvey.
El DT Thomas Christiansen y su cuerpo técnico tendrán el martes para trabajar de cara al choque amistoso del miércoles ante los dominicanos.
La Selección Nacional disputará su partido de despedida ante República Dominicana, el próximo 3 de junio, en el Estadio Rommel Fernández, en lo que será su último compromiso en suelo panameño.
Tras el compromiso frente a República Dominicana, la selección se trasladará el 4 de junio a St. Louis, Missouri, donde realizará su última escala antes de instalarse en su campamento base en Toronto, Canadá.
Ya en St. Louis, el conjunto nacional afrontará su último amistoso de preparación el sábado 6 de junio ante Bosnia y Herzegovina en el Energizer Park.
Fecha, hora y dónde ver la Selección de Panamá vs República Dominicana
- Fecha: Miércoles, 3 de junio de 2026
- Hora: 7:45 P.M.
- Lugar: Estadio Rommel Fernández Gutiérrez
- Dónde ver: A través de la señal de RPC y las redes sociales de Deportes RPC y rpctv.com