Florentino Pérez: "Riquelme parece más preocupado por hacerse famoso"

El candidato a las elecciones del Real Madrid Florentino Pérez declaró este lunes sobre su rival Enrique Riquelme que "parece más preocupado por inscribir una marca personal, por hacerse famoso", durante un acto junto a los socios y las peñas de la provincia de Toledo.

"El candidato parece más preocupado por inscribir una marca personal, por hacerse famoso. Los socios del Real Madrid se merecen un respeto. No se puede ser presidente maltratando a los símbolos del club. Habla igual que nuestros enemigos, con un desprecio al estadio que es nuestra casa. No ha habido ni un solo banco español que quisiera darle el aval y ha tenido que recurrir a un banco de Andorra", añadió.

También criticó algunas de las propuestas de Riquelme: "Frente a un proyecto trasnochado de piscinas y pistas de pádel, proponemos la creación del mayor parque tecnológico de Europa, de generación de nuevos ingresos para que el Real Madrid siga siendo líder. Un club va a tener acceso al conocimiento tecnológico más avanzado del mundo para sus necesidades. Utilizamos la inteligencia artificial para ir de la mano de Apple, que nos va a permitir soñar con algo que va a ser revolucionario: el Bernabéu infinito".

Además, acusó al presidente de Cox Energía de ponerse de perfil frente al caso Negreira: "Un candidato que se pone de perfil cuando habla del caso Negreira, se muestra muy duro contra Real Madrid TV, qué blandito es cuando habla del mayor caso de corrupción de la historia del deporte. Lo primero que voy a hacer es llevar yo mismo a la UEFA el informe que hemos elaborado para que vean hasta dónde llega este caso de corrupción. Así se lo dije al presidente de la UEFA y es muy receptivo a profundizar".

Florentino Pérez niega la privatización

Florentino Pérez volvió a negar que pretenda privatizar el club: "¿De verdad alguien puede creer que yo puedo privatizar y vender el club? Dejen de mentir. Es rotundamente falso que se vaya a privatizar, es trabajar en la fórmula transformadora para que la propiedad del club sea de sus socios, quiero que sean dueños en lo económico y lo jurídico, titulares del patrimonio que hemos conseguido. Hoy es algo simbólico, porque tu propiedad no es más que un sentimiento, y eso vale mucho, pero no genera nada, no se la puedes dejar a tus hijos".

"Este modelo de club tan bonito y tan frágil es el que algunos usan para quedarse con los clubes de otros, aparece un tercero y los compra a precio de saldo. Imaginen una directiva que decide hacer socios a 100.000 de golpe o a un millón, eso significa que los que somos socios perderíamos el control que tenemos actualmente, el golpe se daría desde dentro", explicó.

"El socio va a seguir eligiendo al presidente cada cuatro años, con una junta directiva y una asamblea de compromisarios, y un socio, un voto. El club crea una empresa y es el dueño del 95 % o algo más de esa empresa. Se da entrada a un socio externo que no va a mandar, pero nos va a dar el precio real. El socio pasará a ser el dueño real, mercantil, con papeles. Soy yo quien ha garantizado que cualquier modificación de esta naturaleza tiene que pasar por referéndum de todos los socios", incidió.

Las elecciones a la presidencia del Real Madrid se celebrarán el próximo domingo 7 de junio.

FUENTE: EFE