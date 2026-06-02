MAREA ROJA Marea Roja -  2 de junio de 2026 - 08:27

Sold out en el duelo entre la Selección de Panamá vs República Dominicana

La FPF anunció que está todo vendido para el partido amistoso entre la selección de Panamá y República Dominicana.

Sold out en el duelo entre la Selección de Panamá vs República Dominicana

Sold out en el duelo entre la Selección de Panamá vs República Dominicana

FOTO: FPF

La Federación Panameña de Fútbol (FPF) anunció que todos los boletos disponibles para el partido amistoso entre la selección de Panamá y República Dominicana en el Estadio Rommel Fernández, se encuentran agotados.

El choque entre panameños y dominicanos será la despedida del onceno canalero antes de viajar para afrontar un último amistoso y la Copa Mundial 2026.

Tras el compromiso frente a República Dominicana, la selección se trasladará el 4 de junio a St. Louis, Missouri, donde realizará su última escala antes de instalarse en su campamento base en Toronto, Canadá.

Ya en St. Louis, el conjunto nacional afrontará su último amistoso de preparación el sábado 6 de junio ante Bosnia y Herzegovina en el Energizer Park.

Fecha, hora y dónde ver la Selección de Panamá vs República Dominicana

  • Fecha: Miércoles, 3 de junio de 2026
  • Hora: 7:45 P.M.
  • Lugar: Estadio Rommel Fernández Gutiérrez
  • Dónde ver: A través de la señal de RPC y las redes sociales de Deportes RPC y rpctv.com

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