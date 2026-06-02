Sold out en el duelo entre la Selección de Panamá vs República Dominicana

La Federación Panameña de Fútbol (FPF) anunció que todos los boletos disponibles para el partido amistoso entre la selección de Panamá y República Dominicana en el Estadio Rommel Fernández, se encuentran agotados.

El choque entre panameños y dominicanos será la despedida del onceno canalero antes de viajar para afrontar un último amistoso y la Copa Mundial 2026.

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Tras el compromiso frente a República Dominicana, la selección se trasladará el 4 de junio a St. Louis, Missouri, donde realizará su última escala antes de instalarse en su campamento base en Toronto, Canadá.

Ya en St. Louis, el conjunto nacional afrontará su último amistoso de preparación el sábado 6 de junio ante Bosnia y Herzegovina en el Energizer Park.

Fecha, hora y dónde ver la Selección de Panamá vs República Dominicana