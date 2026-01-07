Béisbol Juvenil 2026: Chiriquí Occidente pierde el invicto y Oeste mantiene paso perfecto

La novena de Chiriquí superó 3-2 a Chiriquí Occidente en el Estadio Glorias Deportivas Baruenses, quitándole el invicto en la quinta jornada del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026, dedicado a las leyendas Darío Agrazal, David Rivas y Benjamín Salamín.

Julio Avendaño sonó de 3-2 con una carrera anotada para destacar con el madero junto a Daffir Núñez, quien pegó de 4-2. Johan Camarena trabajó 5.2 episodios de 1 incogible, 1 carrera (1 limpia), 2 base por bolas y 4 ponches para ganar el encuentro.

Los Vaqueros siguen invictos en el Béisbol Juvenil 2026

Panamá Oeste mantiene paso perfecto en 5 fechas, después de derrotar 8-3 a Colón en el Estadio Justino Salinas.

El segunda base Mildner Nieto brilló a la ofensiva, sonando de 2-2 con 2 bases por bolas y 3 carreras anotadas.

Luis Navarro ganó el partido tras lanzar 3.2 entradas de 1 hit, 1 carrera, 2 pasaportes y 4 ponches.

Los "Metrillos" castigaron a los Potros

Panamá Metro derrotó sin problemas 11-5 a Panamá Este en el Estadio Juan Demóstenes Arosemena, con gran relevo del derecho Fabián Carrera, quien se apuntó la victoria con 2.2 episodios lanzados de 1 imparable, 1 carrera, 2 bases por bolas y 4 ponches.

Pablo Arosemena fue el mejor hombre a la ofensiva, conectando de 2-2 con 2 empujadas y 1 anotada.

La "Leña Roja" recuperó la sonrisa

Coclé venció 8-4 a Darién en el Remón Cantera y volvió a la victoria después de dos derrotas consecutivas, gracias a una noche soñada de Ricardo Acosta con 2 imparables en 2 turnos, 3 remolcadas, 1 anotada y 1 base por bolas.

El experimentado tirador derecho Dereck Gómez se acreditó la victoria, trabajando 6.0 capítulos de 5 imparables y 10 ponches.

Herrera suma su primer triunfo

La "Berraquera" golpeó 13-4 a Bocas del Toro en el Estadio Calvin Byron, en una noche productiva de Carlos Casas, sonando de 4-3 con 1 carreara empujada, 1 anotada, 1 base por bolas y 1 ponche.

El izquierdo Rogelio Jaén se llevó el triunfo, lanzando 5.1 episodios de 4 hits, 1 carrera, 1 base por bolas y 9 ponches.

Los Santos ganó de visita

Los santeños se impusieron 5-3 sobre Veraguas en el Estadio Omar Torrijos Herrera, en un choque donde Darian García bateó de 4-2, incluyendo 1 doble, 1 carrera empujada, 1 anotada y 1 base por bolas.

David Rodríguez y Carlos Gaitán se combinaron en el montículo para limitar a la ofensiva de los "Indios" a 6 imparables.