Béisbol Juvenil 2026: Coclé apalea a Chiriquí Occidente en inicio de la ronda de 8

Dieron inicio los partidos de la ronda de 8 del Campeonato Nacional del Béisbol Juvenil 2026 con Coclé que ganó de forma contundente a Chiriquí Occidente y Chiriquí que dominó a Los Santos.

En el Estadio Remón Cantera de Aguadulce, la "Leña Roja" con un ataque de 13 imparables y 10 carreras derrotó por abultamiento de carreras a Occidente.

Alex Flores desde la lomita dominó en siete entradas a sus rivales permitiendo 4 imparables y recetando 5 ponches.

A la ofensiva local destacaron Ricardo Acosta que s fue de 4-2 con una anotada y 4 remolcadas, Aníbal Sánchez de 4-4 con 2 impulsadas. También remolcaron una carrera Lucas López y Johanel Roa.

Chiriquí dominó a los santeños

Mientras tanto que la novena de Chiriquí hizo respetar su casa venciendo 4-1 a Los Santos luego de un ataque de 10 imparables en el Estadio Kenny Serracín.

Jonathan Guerra recibió apenas una carrera en seis entradas permitiendo 1 hit y colgando 7 ponches. En labor de relevo, Jaffeth Flores se acreditó el salvamento al lanzar las últimas 3 entradas. donde no permitió nada a la ofensiva santeña y ponchando a 2 rivales.

Por los del "Gana'o Bravo" a la ofensiva destacó Abdiel Hernández que se fue de 4-3 con 2 remolcadas, 1 anotada y Alexis Quintero que se fue de 4-2 con una producida.