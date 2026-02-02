Béisbol Juvenil 2026: Coclé gana y se pone a uno de las semifinales

La novena de Coclé superó por pizarra de 4-1 a Chiriquí Occidente en su tercer encuentro en la Ronda de 8 del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026 , partido que se llevó a cabo en el Estadio Glorias Deportivas Baruenses.

Los coclesanos fueron liderados por su brillante abridor zurdo Cristian González, quien se extendió hasta 8 episodios en su trabajo, permitiendo tan solo una carrera, 6 hits, 1 base por bolas y propinando 11 ponches, para otra salida de calidad, que a su vez fue cerrada por el zurdo Edelindo Acosta.

Con el madero destacaron Jeykol De León, quien sonó de 4-3 con 1 empujada, Jaime Escudero de 4-2 y el cuarto bate Aníbal Sánchez de 4-1, con 3 remolcadas.

Los dirigidos por el manager Rodrigo Merón consiguen su tercer triunfo en la serie de los mejores 8 equipos y se colocan a uno de barrer e instalarse en semifinales.

Los Santos gana en emocionante duelo en el Béisbol Juvenil 2026

Los Santos en su casa derrotaron 6-5 a Chiriquí en el último suspiro, para meterse en la pelea en la Serie de 8, tras caer en sus 2 primeros compromisos.

Darian García fue el héroe de la noche, sonando de 4-2 con 1 empujada, esta en el momento oportuno, en la baja del 9 episodio, con el imparable de oro.

Los santeños consiguen su primer triunfo de la serie, en un partido en el que anotaron 5 carreras en un solo episodio y despues se complicó hasta salir con cabeza en alto del Estadio Roberto Hernández.