Béisbol Juvenil 2026: Coclé le ganó a Colón con un No hit-No Run combinado

En una primera jornada de muchas emociones en el Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026 , las novenas de Panamá Oeste , Chiriquí Occidente, Chiriquí , Coclé, Panamá Este y Los Santos, iniciaron con pie derecho el certamen dedicado a las leyendas Darío Agrazal, David Rivas y Benjamín Salamín.

En el Estadio Mariano Rivera, los Vaqueros atacaron temprano los pitcheos de Fabián Carrera para vencer a Panamá Metro por pizarra de 8-7.

En el primer episodio, Juan Caballero anotó la primera rayita con un doblete de Jean Rodríguez y luego Michael Worthigton empujó la segunda para darle paso a un largo doblete de Mildner Nieto, quien empujó a Rodríguez con la tercera carrera.

Metro trató de reaccionar con un cuadrangular de Pablo Arosemena con dos en circulación, pero Oeste terminó llevándose la victoria con un buen relevo de Abel Rodríguez.

El campeón hizo respetar la casa - Béisbol Juvenil 2026

La "Leña Roja" de Coclé sacó la victoria en el partido inaugural del torneo con un no hit-no run combinado, luego de vencer 6-0 a Colón en el Estadio José Antonio Remón Cantera, ubicado en Aguadulce.

El derecho Dereck Gómez lució grande en el montículo, tirando 7.2 episodios sin hit y receptando 7 ponches con 1 base por bolas, mientras que Maykel Moreno se encargó de terminar el compromiso.

Occidente le pegó a Bocas del Toro

La tropa de Chiriquí Occidente sacó un valioso triunfo de visita en el Estadio Calvin Byron, tras derrotar 8-7 a Bocas del Toro en episodios extras.

Los Santos gana el Clásico de Azuero

Con un rally de tres carreras en la décima entrada, Los Santos bajo el mando de Concepción Rodríguez vino de atrás para dejar en el terreno a Herrera 6-5 en el Estadio Roberto "Flaco Bala" Hernández.

En los últimos dos compromisos de la jornada, Chiriquí derrotó 5-4 a Veraguas en el Estadio Omar Torrijos Herrera en un duelo que terminó en extra innings y los Potros de Panamá Este dejaron tendidos en el terreno 2-1 a Darién en el Estadio José De La Luz Thompson en Chepo.

El mánager veragüense David Montilla protestó el partido, alegando que Chiriquí utilizó al refuerzo +18, Joans Montenegro, tanto de jardinero como de lanzador, algo que no está permitido según el reglamento de FEDEBEIS.