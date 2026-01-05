¡Enhorabuena! Ryan Gómez se estrenó como goleador en la Copinha

Ryan Gómez se estrenó como goleador en la Copinha con Gremio

Grêmio logró otra contundente victoria en la Copa Junior de Fútbol de São Paulo ( Copinha ). El lunes por la tarde, en la segunda ronda de la primera fase en el estadio Plinio Marin de Votuporanga, el Tricolor venció a Galvez/AC por 7-0. Los goles del Grêmio que aseguraron su pase a la segunda fase fueron obra de Zortea, Liedson (autogol), João Borne, Fellipe Magalhães (3) y el panameño Ryan Gómez .

Alrededor del minuto 35, Nathan fue sustituido por Ryan. Tras la última sustitución, el Grêmio siguió jugando mejor, pero sin crear más ocasiones claras para aumentar su ventaja.

El gol de Ryan Gómez en la Copinha

En la última jugada de ataque, en el minuto 49 del segundo tiempo, Grêmio selló la gran victoria. Danillo lanzó un pase alto al canalero de 20 años. A toda velocidad, superó a su marcador para ejecutar un potente disparo raso y cruzado, superando al portero.

Con esta contundente victoria, Grêmio prácticamente ha asegurado su clasificación anticipada para la segunda fase de la Copinha, con dos victorias en dos partidos, liderando su grupo. Espera el otro partido del Grupo 2 para la confirmación matemática.

FUENTE: GREMIO