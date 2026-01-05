Béisbol Juvenil 2026: Panamá Oeste le quita el invicto a Coclé, Metro no levanta

La novena de Panamá Oeste le quitó el invicto a Coclé en la tercera jornada del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026 Copa Caja de Ahorros tras ganarles 5-2 en el estadio Remón Cantera en Aguadulce.

Los Vaqueros tomaron ventaja con imparable de Luis Aranda y Rodríguez anotaba la primera rayita en la parte alta del cuarto episodio, Aranda aprovechó un error del receptor y aumentaron la ventaja 2-0.

La Leñita Roja reaccionó en la baja del quinto cuando al receptor se le escapó la bola por un lanzamiento descontrolado de Abdiel Castillo.

En la alta del séptimo episodio Luis Aranda nuevamente apareció para un doble y empujó dos carreras más y otro lanzamiento descontrolado provocó que Aranda se fuera al home para la quinta rayita.

Coclé descontó nuevamente en la baja del séptimo episodio con un imparable de De León y Aníbal Sánchez anotaba.

Los Vaqueros suman su tercera victoria 3-0 y se enfrentarán este martes a Darién, Coclé por su parte se queda con marca 2-1.

Abdiel Castillo se queda con el triunfo ante Ayron García. Luis Aranda fue el MVP con 5-3, 2 carreras anotadas y 2 empujadas.

Panamá Metro sigue sin ver la victoria en el Béisbol Juvenil 2026

En el Juan Demóstenes Arosemena, la novena de Darién sumó su primera victoria en el torneo tras ganarle 6-2 a Panamá Metro que se lleva su tercera victoria consecutiva.

El lanzador ganador fue Aaron Otero, quién solo permitió dos carreras. José Chen perdió el juego.

Darién tomó la ventaja desde el primer episodio, por los errores de concentración del lanzador Chen y completaron las 6 carreras en esa entrada.

Panamá Metro intentó hacer algo en la baja del sexto, llenaron las bases pero solo le alcanzó para anotar dos carreras.

Los Potros le ganan a los Beep Beep y los Tortugueros a los Indios

En el José de la Luz Thompson, la novena de Panamá Este defendió la casa y venció 3-1 a Colón con gran trabajo en la lomita de Roderick Rodríguez.

En la ofensiva destacó Nelson Bonilla que se fue de 2-1 con un cuadrangular, 2 carreras empujadas y 2 bases por bola.

En el Calvin Byron, Bocas del Toro sumó otra victoria tras vencer 5-4 a Veraguas en un emocionante duelo de la jornada 3 con Adrián Fuentes en la lomita para apuntarse el triunfo.

Jael Escobar fue clave en la ofensiva, se fue de 2-2 con 2 anotadas y 2 bases por bola y Jhojan Downer de 5-2 con, 2 bases por bola y 1 empujada.

Occidente sigue invicto

Chiriquí Occidente sigue con marca perfecta luego de ganarle 9-5 a Herrera en las Glorias Deportivas Baruenses en Puerto Armuelles.

Los herreranos siguen sin conocer de la victoria en estos tres juegos.

Jhosmar Pinto se llevó la victoria y en ofensiva destacaron Haijan Hernández 5-4, con 3 carreras y 1 empujada; Luis Espinoza de 4-2 con 1 anotada y Jesús Arosemena de 4-2 con 1 empujada.