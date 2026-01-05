MLB: Los Yankees estarían interesados en dos lanzadores de primer nivel

El gerente general de los Yankees de Nueva York de la MLB , Brian Cashman, dijo durante las Reuniones Invernales en diciembre que le “encantaría” agregar otro abridor, con Gerrit Cole, Carlos Rodón y Clarke Schmidt perfilados a estar fuera de acción para comenzar la campaña del 2026.

Con dicho fin, los Bombarderos han iniciado pláticas para posiblemente adquirir al dominicano Edward Cabrera, según un informe del portal The Athletic. El equipo del Bronx también ha continuado sus negociaciones para conseguir los servicios del as quisqueyano de los Cerveceros, Freddy Peralta , según el informe.

Nueva York inicialmente estaba vinculado a Peralta durante las Reuniones Invernales, junto a otros clubes.

Aunque la contratación de uno de los mejores abridores disponibles en el mercado libre requeriría una gran inversión económica por parte de los Yankees, ese no sería el caso para completar un traspaso por Cabrera ni Peralta.

Cabrera está en su primer año de arbitraje salarial luego de ganar US$1.95 millones en el 2025. Está bajo control contractual por otras tres temporadas. Por su parte, Peralta ganará US$8 millones en el último año de su contrato, con la agencia libre en su horizonte.

Las lesiones persiguen a Edward Cabrera - MLB

Las lesiones y los pasaportes han sido un problema para Cabrera, pero su talento es difícil de ignorar. El derecho de 27 años irrumpió en el 2025, registrando efectividad de 3.53 y alcanzó marcas personales en entradas (137.2) y ponches (150), también mejorando su BB/9 de 5.1 del 2021-2024 a 3.1 el año pasado.

Peralta es un brazo de calidad ya afianzado, llegando a los 200 ponches en cada una de sus últimas tres campañas, resultando en promedio de carreras limpias de 3.40 en ese trecho. El diestro de 29 años tuvo la mejor efectividad de su carrera (2.70) en el 2025.

FUENTE: MLB