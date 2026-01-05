Béisbol Juvenil 2026: Resultados del domingo 4 de enero

Repasa los resultados de este domingo 4 de enero del Campeonato Nacional del Béisbol Juvenil 2026 donde tres novenas mantienen el invicto luego que se han disputado dos jornadas.
Por los locales, se combinaron dos zurdos para sacar el triunfo, Cristian González y Edelindo Acosta, que entró en labor de relevo, como "apaga fuego".
Con el madero destacó el experimentado segunda base Ricardo Acosta, con 3 imparables en 5 turnos y 2 remolcadas.
Resultados del Béisbol Juvenil 2026
- Herrera 1 - 7 Veraguas
- Chiriquí 1 - 2 Bocas del Toro
- Panamá Este 6 - 7 Panamá Oeste
- Darién 1 - 2 Colón
- Panamá Metro 3 - 5 Coclé
- Los Santos 7 - 8 Chiriquí Occidente