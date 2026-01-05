Béisbol Juvenil 2026: Resultados del domingo 4 de enero

Repasa los resultados de este domingo 4 de enero del Campeonato Nacional del Béisbol Juvenil 2026 donde tres novenas mantienen el invicto luego que se han disputado dos jornadas.

El Estadio Remón Cantera de la ciudad de Aguadulce fue el escenario de un gran duelo entre Coclé y Panamá Metro, en donde la "Leña Roja" salió con la mejor parte, en esta jornada 2 del Campeonato.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Por los locales, se combinaron dos zurdos para sacar el triunfo, Cristian González y Edelindo Acosta, que entró en labor de relevo, como "apaga fuego".

Con el madero destacó el experimentado segunda base Ricardo Acosta, con 3 imparables en 5 turnos y 2 remolcadas.

Resultados del Béisbol Juvenil 2026