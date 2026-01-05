FC Barcelona anuncia convocados para Supercopa de España con la vuelta de Araujo

El internacional uruguayo Ronald Araujo, ausente en las últimas semanas por problemas de salud mental, ha entrado en la convocatoria del FC Barcelona para disputar la Supercopa de España que se disputará en Yeda (Arabia Saudí).

El central 'charrúa', que hace una semana empezó a entrenarse al mismo ritmo que sus compañeros, es la principal novedad en la expedición del primer equipo azulgrana, que este mismo lunes viaja a Yeda para enfrentarse el miércoles al Athletic Club en la primera semifinal de la Supercopa.

El zaguero, que estaba apartado del grupo por problemas de salud mental, con la expulsión sufrida ante el Chelsea el pasado 25 de noviembre como detonante, forma parte de la convocatoria de 24 jugadores que ha dado a conocer el club azulgrana después del último entrenamiento que el primer equipo ha realizado en la Ciudad Deportiva Joan Gamper.

Según explicó el entrenador Hansi Flick antes del derbi contra el Espanyol, la participación de uno de los capitanes en los próximos partidos dependerá de sus sensaciones tras el descanso que le concedió el club.

Con Araujo en la convocatoria, el Barça sólo cuenta con dos bajas para luchar por el primer título del año 2026: el centrocampista Pablo Páez Gavira 'Gavi' y el central Andreas Christensen, que se han quedado en Barcelona para continuar con el proceso de recuperación de sus respectivas lesiones.

Convocados del FC Barcelona

Esta es la lista de convocados del equipo azulgrana para viajar a Arabia Saudí: Ter Stegen, Joan García y Szczesny (porteros); Balde, Araujo, Cubarsí, Gerard Martín, Kounde, Eric García y Jofre Torrents (defensas); Pedri, Fermín López, Casadó, Dani Olmo, De Jong, Bernal, Dro, Tommy Marqués (centrocampistas); Ferran Torres, Lewandowski, Lamine Yamal, Raphinha, Rashford y Roony (delanteros).

FUENTE: EFE