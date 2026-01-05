BÉISBOL JUVENIL Beisbol juvenil Panamá -  5 de enero de 2026 - 16:54

Béisbol Juvenil 2026: Line Up de Darién ante Panamá Metro en jornada 3

Repasa las alineaciones de las novenas de Darién y Panamá Metro para la jornada 3 del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026.

El Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026 Copa Caja de Ahorros llega a su jornada 3 donde las Arpías de Darién se enfrentarán a Panamá Metro en el Juan Demóstenes Arosemena.

Sintonízanos desde las 6:55 pm con este partido.

La novena de Darién llega a este partido luego de caer ante Colón 2-1 y se ubica en la décima posición del torneo, mientras que los metrillos vienen de perder los dos primeros juegos ante Panamá Oeste y los bicampeones Coclé.

Line Up de Darién vs Panamá Metro, en ronda regular del Béisbol Juvenil 2026

Darién

  • J. Guisado RF
  • E. Fernádez SS
  • A. Montenegro DH
  • D. Aparicio 1B
  • C. Burac C
  • N. Ramos 3B
  • L. Rodríguez CF
  • J. Vargas LF
  • E. Arroyo 2B
  • A. Otero P

Metro

  • L. RIvera CF
  • C. Rivera 1B
  • R. Tenas SS
  • P. Arosemena C
  • A. Cousins DH
  • E. Recuero LF
  • D. Murillo 3B
  • C. Sánchez RF
  • A. Valderrama 2B
  • K. Chen P
