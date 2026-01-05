Béisbol Juvenil 2026: Line Up de Darién ante Panamá Metro en jornada 3

El Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026 Copa Caja de Ahorros llega a su jornada 3 donde las Arpías de Darién se enfrentarán a Panamá Metro en el Juan Demóstenes Arosemena.

La novena de Darién llega a este partido luego de caer ante Colón 2-1 y se ubica en la décima posición del torneo, mientras que los metrillos vienen de perder los dos primeros juegos ante Panamá Oeste y los bicampeones Coclé.

Line Up de Darién vs Panamá Metro, en ronda regular del Béisbol Juvenil 2026

Darién

J. Guisado RF

E. Fernádez SS

A. Montenegro DH

D. Aparicio 1B

C. Burac C

N. Ramos 3B

L. Rodríguez CF

J. Vargas LF

E. Arroyo 2B

A. Otero P

Metro