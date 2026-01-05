Béisbol Juvenil 2026: Line Up de Darién ante Panamá Metro en jornada 3

El Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026 Copa Caja de Ahorros llega a su jornada 3 donde las Arpías de Darién se enfrentarán a Panamá Metro en el Juan Demóstenes Arosemena.
La novena de Darién llega a este partido luego de caer ante Colón 2-1 y se ubica en la décima posición del torneo, mientras que los metrillos vienen de perder los dos primeros juegos ante Panamá Oeste y los bicampeones Coclé.
Line Up de Darién vs Panamá Metro, en ronda regular del Béisbol Juvenil 2026
Darién
- J. Guisado RF
- E. Fernádez SS
- A. Montenegro DH
- D. Aparicio 1B
- C. Burac C
- N. Ramos 3B
- L. Rodríguez CF
- J. Vargas LF
- E. Arroyo 2B
- A. Otero P
Metro
- L. RIvera CF
- C. Rivera 1B
- R. Tenas SS
- P. Arosemena C
- A. Cousins DH
- E. Recuero LF
- D. Murillo 3B
- C. Sánchez RF
- A. Valderrama 2B
- K. Chen P