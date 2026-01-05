Béisbol Juvenil 2026: Partidos para hoy lunes 5 de enero

Estos son los partidos que hay para hoy lunes 5 de enero en la segunda fecha del Campeonato Nacional del Béisbol Juvenil 2026.
Partidos para hoy en el Béisbol Juvenil 2026
- Panamá Oeste vs Coclé en el Estadio Remón Cantera a las 7:00 P.M.
- Darién vs Panamá Metro en el Estadio Juan Demóstenes Arosemena a las 7:00 P.M.
- Colón vs Panamá Este en el Estadio José De La Luz Thompson a las 7:00 P.M.
- Veraguas vs Bocas del Toro en el Estadio Calvin Byron a las 7:00 P.M.
- Herrera vs Chiriquí Occidente en el Estadio Glorias Deportivas Baruenses a las 7:00 P.M.
- Los Santos vs Chiriquí en el Estadio Kenny Serracín a las 7:00 P.M.