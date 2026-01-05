BÉISBOL JUVENIL Beisbol juvenil Panamá -  5 de enero de 2026 - 07:53

Béisbol Juvenil 2026: Partidos para hoy lunes 5 de enero

Estos son los partidos que hay para hoy lunes 5 de enero en la segunda fecha del Campeonato Nacional del Béisbol Juvenil 2026.

Béisbol Juvenil 2026: Partidos para hoy lunes 5 de enero

Béisbol Juvenil 2026: Partidos para hoy lunes 5 de enero

FOTO / FEDEBEIS

Estos son los partidos que hay para hoy lunes 5 de enero en la segunda fecha del Campeonato Nacional del Béisbol Juvenil 2026.

Luego que se han disputado tres fechas, Coclé, Chiriquí Occidente y Panamá Oeste son los únicos invictos.

Partidos para hoy en el Béisbol Juvenil 2026

  • Panamá Oeste vs Coclé en el Estadio Remón Cantera a las 7:00 P.M.
  • Darién vs Panamá Metro en el Estadio Juan Demóstenes Arosemena a las 7:00 P.M.
  • Colón vs Panamá Este en el Estadio José De La Luz Thompson a las 7:00 P.M.
  • Veraguas vs Bocas del Toro en el Estadio Calvin Byron a las 7:00 P.M.
  • Herrera vs Chiriquí Occidente en el Estadio Glorias Deportivas Baruenses a las 7:00 P.M.
  • Los Santos vs Chiriquí en el Estadio Kenny Serracín a las 7:00 P.M.
En esta nota:
Seguir leyendo

Béisbol Juvenil 2026: Resultados del domingo 4 de enero

Béisbol Juvenil 2026: Coclé se apuntó segundo triunfo en el Remón Cantera

Béisbol Juvenil 2026: Dereck Gómez y Ricardo Acosta hicieron historia en la categoría

Recomendadas

Últimas noticias