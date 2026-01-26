Béisbol Juvenil 2026: Equipos clasificados a la ronda de ocho FOTO / FEDEBEIS

Repasa cuáles son los equipos que están avanzando a la ronda de ocho del Campeonato Nacional del Béisbol Juvenil 2026.

La novena de Panamá Oeste ha tenido un inicio espectacular con apenas una derrota en lo que va del torneo. Mientras tanto con apenas tres derrotas Coclé le sigue el paso.

