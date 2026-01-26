BÉISBOL JUVENIL Beisbol juvenil Panamá -  26 de enero de 2026 - 09:08

Béisbol Juvenil 2026: Equipos clasificados a la ronda de ocho

Repasa cuáles son los equipos que están avanzando a la ronda de ocho del Campeonato Nacional del Béisbol Juvenil 2026.

FOTO / FEDEBEIS

La novena de Panamá Oeste ha tenido un inicio espectacular con apenas una derrota en lo que va del torneo. Mientras tanto con apenas tres derrotas Coclé le sigue el paso.

Equipos clasificados a la ronda de 8 del Béisbol Juvenil 2026

  • Panamá Oeste
  • Coclé

Para este torneo se ha homenajeado a tres peloteros coclesanos. El estelar "Zurdo de Oro" Darío Agrazal, el máscara David Rivas y el jugador de cuadro interior Benjamín "Ben" Salamín han sido seleccionados por la Junta Directiva de FEDEBEIS como los homenajeados para la próxima versión del Campeonato Nacional Juvenil 2026.

