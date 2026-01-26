Béisbol Juvenil 2026: Equipos clasificados a la ronda de ocho

Repasa cuáles son los equipos que están avanzando a la ronda de ocho del Campeonato Nacional del Béisbol Juvenil 2026.
Equipos clasificados a la ronda de 8 del Béisbol Juvenil 2026
- Panamá Oeste
- Coclé
Para este torneo se ha homenajeado a tres peloteros coclesanos. El estelar "Zurdo de Oro" Darío Agrazal, el máscara David Rivas y el jugador de cuadro interior Benjamín "Ben" Salamín han sido seleccionados por la Junta Directiva de FEDEBEIS como los homenajeados para la próxima versión del Campeonato Nacional Juvenil 2026.