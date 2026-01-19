BÉISBOL JUVENIL Beisbol juvenil Panamá -  19 de enero de 2026 - 18:09

Béisbol Juvenil 2026: FEDEBEIS anuncia nueva fecha para el Herrera vs Panamá Este

La FEDEBEIS anuncia nueva fecha para el juego entre Herrera y Panamá Este que se suspendió por el mal estado del estadio en el Béisbol Juvenil 2026.

La Federación Panameña de Béisbol (FEDEBEIS) anunció en sus redes sociales la nueva fecha de programación del partido entre Herrera y Panamá Este en el Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026.

La nueva fecha será el sábado 24 de enero por un cambio en el calendario principal donde solo darán 3 partidos el viernes 23 y 3 el sábado 24, para cumplir con este juego.

Este partido era el pasado 13 de enero pero no se dio por la lluvia de la tarde que dejó en mal estado el estadio José La Luz Thompson.

FEDEBEIS anuncia cambios en el Béisbol Juvenil 2026

"La Fedebeis informa la nueva fecha para el encuentro pospuesto de la ronda regular en el 57 Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026, Copa Caja de Ahorros. Herrera vs. Panamá Este 7:00 P.M. Estadio José De La Luz Thompson Sábado 24 de enero".

En Chepo la entrada será totalmente gratis.

