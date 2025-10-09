Béisbol Juvenil 2026: FEDEBEIS revela calendario oficial

La Federación Panameña de Béisbol (FEDEBEIS) reveló esta mañana el Calendario Oficial del 57 Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026 , XVI Copa Caja de Ahorros, el cual está programado para iniciar este 3 de enero del 2026 con sus 12 equipos y un sistema de todos contra todos a dos vueltas.

La primera fecha está marcada por el partido de apertura a jugarse en el estadio José Antonio Remón Cantera de la ciudad de Aguadulce, desde las 7:00 p.m. y una ceremonia de inauguración desde las 5:30 p.m.

La fecha 1, programada para el sábado 3 de enero, incluye otros partidos, como: Darién ante Potros del Este en el José De La Luz Thompson, Metro viaja al Mariano Rivera y se medirá a los del West, Occidente ante Bocas del Toro en el Calvin Byron, Chiriquí ante Veraguas y Herrera se mide a Los Santos en el Roberto Hernández.

El domingo 4 de enero, Metro se mide a Coclé en el estadio Remón Cantera de Aguadulce, Darién va ante Colón en el estadio Rod Carew, los Potros del Este van ante el West en el Mariano Rivera, Chiriquí ante Bocas del Toro, Herrera ante Veraguas y Los Santos ante Occidente en el Glorias Deportivas Baruenses.

Ronda regular del Béisbol Juvenil 2026

FEDEBEIS reveló calendario oficial del Campeonato de Béisbol Juvenil 2026.



La ronda regular está programada para terminar el 28 de enero con 6 partidos y luego se jugará la Ronda de 8, con los mejores clasificados.

