El FC Barcelona espera a Anthony Gordon y va en busca de Julián Álvarez

El FC Barcelona sigue acelerando en el mercado de fichajes y, una vez cerrada la contratación de Anthony Gordon (Newcastle), a falta de oficialidad, ahora fija sus objetivos en Julián Álvarez (Atlético de Madrid) y en Bernardo Silva, que ha finalizado su vinculación con el Manchester City.

Gordon está previsto que llegue a Barcelona a primera hora de la tarde para pasar la revisión médica, previa a su firma para las próximas cinco temporadas. Su fichaje, fraguado hace unos meses, se ha concretado en tiempo récord, ya que tres días después de cerrado el campeonato, el Barça ha conseguido el primer refuerzo para el próximo curso.

En la mira culé

En paralelo, el director deportivo barcelonista, Anderson da Souza 'Deco', ya ha empezado a embastar la próxima operación: la posible llegada de Julián Álvarez, y en la noche del miércoles ya hubo una primera reunión con el entorno del jugador.

Según algunas informaciones, el club catalán ya conoce de primera mano la voluntad del argentino de jugar el próximo curso en el Barça, aunque todo está pendiente de que los clubes puedan ponerse de acuerdo en una operación que se adivina muy complicada.

El de Calchín (provincia de Córdoba) es el favorito para ocupar la posición que ha dejado Robert Lewandowski, un deseo expreso del presidente electo Joan Laporta, pero tiene una cláusula prohibitiva, en torno a los 500 millones de euros (unos 581 millones de dólares).

Pese a las diferencias económicas existentes, desde el Barcelona no desean que las conversaciones se alarguen, aunque algunas fuentes consultadas por EFE no prevén que se desarrollen tan rápido como en el caso de Gordon.

En las oficinas del Spotify Camp Nou esperan que, en un sentido o en otro, el asunto se resuelva antes del inicio del Mundial (11 de junio) porque la idea del club catalán es cerrar lo más rápido las contrataciones previstas antes de la cita mundialista, en la que Argentina defiende el título logrado en Catar 2022, ya que una eventual gran actuación en ella distorsionaría el mercado.

Todo ello se debe a que el músculo financiero de la entidad catalana, muy alicaído en los últimos años, mejorará ostensiblemente, ya que desde el Barcelona se prevé que podrá volver a operar con normalidad en el mercado y entrar en la regla 1:1.

Para ello necesita cerrar este último ejercicio en positivo, ingresar unos 30 millones de euros (unos 35 millones de dólares) restantes en los asientos VIP del estadio y cerrar alguna salida en el mercado, la más factible es la de Ansu Fati.

Y es que la liberación de masa salarial procedente de la marcha de Robert Lewandowski ha supuesto un alivio para las arcas de la entidad azulgrana.

Tras la llegada de Gordon y las negociaciones por Julián Alvarez, el Barça también contempla como "oportunidad de mercado" la llegada del portugués Bernardo Silva, un centrocampista que ha finalizado su vinculación con el Manchester City y que por lo tanto llegaría con la carta de libertad.

FUENTE: EFE