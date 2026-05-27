Kadir Barría hizo aparición en redes sociales

El joven delantero panameño Kadir Barría apareció en redes sociales con una serie de fotos en sus Instagram stories, un día después de anunciarse la convocatoria de los 26 jugadores de la selección de Panamá para la Copa Mundial 2026 de la FIFA.

Barría, delantero de 18 años de edad conoció que quedó fuera de la lista y estará como reserva con "La Roja" para la cita mundialista que se llevará a cabo en el mes de junio.

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Aparición de Kadir Barría en redes sociales

El atacante del Botafogo del fútbol brasileño colgó una fotografía en blanco y negro con la música "Soñando Despierto" del artista panameño "Sech".

Esto no terminó ahí, minutos después volvió a publicar una storie con una frase: "A veces el plan de Dios duele, pero nunca falla".