MLB MLB -  27 de mayo de 2026 - 16:16

MLB: José Caballero será titular en el jardín izquierdo vs Kansas City

El panameño José Caballero jugará en el jardín izquierdo en el tercer duelo de la serie vs Kansas City en la MLB.

MLB: José Caballero será titular en el jardín izquierdo vs Kansas City

MLB: José Caballero será titular en el jardín izquierdo vs Kansas City

FOTO: Kim Klement Neitzel-Imagn Images

El pelotero panameño José Caballero jugará en el jardín izquierdo y será octavo bate en el tercer duelo de la serie entre los Yankees de Nueva York y Reales de Kansas City (6:40 pm), en la jornada de este miércoles en la MLB.

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"Chema" no inició como titular el martes 26 de mayo en la victoria por pizarra de 15-1 en el Kauffman Stadium, pero entró en la alta del octavo episodio por Cody Bellinger y terminó jugando en la patrulla izquierda.

Anthony Volpe estará jugando en el campocorto, Amed Rosario en la segunda base y Ryan McMahon en la tercera base.

Números de José Caballero en la temporada 2026 de la MLB

El santeño de 29 años está bateando .259 producto de 38 hits en 147 turnos al bate, 4 cuadrangulares, 14 empujadas, 18 anotadas, 13 bases robadas, 8 bases por bolas y 29 ponches.

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