Kadir Barría: Madre de Luis Tejada le dedica emotivo mensaje al joven atacante

Rita Hansell, madre de Luis Tejada, le dedicó un mensaje al joven delantero de Botafogo, Kadir Barría, tras quedar fuera de la convocatoria de la Selección de Panamá para la Copa Mundial 2026, aunque estará como uno de los cuatro reservas junto a Iván Anderson, José Murillo y Víctor Griffith.
Mensaje de Rita Hansell para Kadir Barría
Dios es bueno y fiel en todo momento. Nunca olvides que su amor y su propósito te acompañan en cada paso que das. Tu familia siempre estará para apoyarte, sostenerte y caminar contigo dondequiera que vayas.
“Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente; no temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo dondequiera que vayas.” — Josué 1:9
Kadir, esto apenas empieza. Grandes cosas vienen para tu vida; sigue adelante con fe, valentía y confianza, porque lo mejor aún está por venir.