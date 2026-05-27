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LEGIONARIOS Mundial 2026 -  27 de mayo de 2026 - 11:16

Kadir Barría: Madre de Luis Tejada le dedica emotivo mensaje al joven atacante

Rita Hansell, madre de Luis Tejada, le dedicó un mensaje al joven delantero de Botafogo, Kadir Barría.

Kadir Barría: Madre de Luis Tejada le dedica emotivo mensaje al joven atacante

Kadir Barría: Madre de Luis Tejada le dedica emotivo mensaje al joven atacante

FOTO: KADIR BARRIA

"Matador", quien falleció el 28 de enero de 2024, era padrino del delantero de 18 años de edad.

Mensaje de Rita Hansell para Kadir Barría

Dios es bueno y fiel en todo momento. Nunca olvides que su amor y su propósito te acompañan en cada paso que das. Tu familia siempre estará para apoyarte, sostenerte y caminar contigo dondequiera que vayas.

“Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente; no temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo dondequiera que vayas.” — Josué 1:9

Kadir, esto apenas empieza. Grandes cosas vienen para tu vida; sigue adelante con fe, valentía y confianza, porque lo mejor aún está por venir.

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