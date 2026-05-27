Kadir Barría: Madre de Luis Tejada le dedica emotivo mensaje al joven atacante

Rita Hansell , madre de Luis Tejada , le dedicó un mensaje al joven delantero de Botafogo, Kadir Barría , tras quedar fuera de la convocatoria de la Selección de Panamá para la Copa Mundial 2026, aunque estará como uno de los cuatro reservas junto a Iván Anderson, José Murillo y Víctor Griffith.

"Matador", quien falleció el 28 de enero de 2024, era padrino del delantero de 18 años de edad.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Mensaje de Rita Hansell para Kadir Barría

Dios es bueno y fiel en todo momento. Nunca olvides que su amor y su propósito te acompañan en cada paso que das. Tu familia siempre estará para apoyarte, sostenerte y caminar contigo dondequiera que vayas.

“Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente; no temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo dondequiera que vayas.” — Josué 1:9

Kadir, esto apenas empieza. Grandes cosas vienen para tu vida; sigue adelante con fe, valentía y confianza, porque lo mejor aún está por venir.