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MUNDIAL 2026 Mundial 2026 -  27 de mayo de 2026 - 17:16

Mundial 2026: Conoce a la selección de Turquía

Conoce un poco de la selección de Turquía, que estará participando en la Copa Mundial 2026 de la FIFA.

Mundial 2026: Conoce a la selección de Turquía

Mundial 2026: Conoce a la selección de Turquía

La Selección de Turquía volvió a meterse en una Copa del Mundo después de 24 años de ausencia. El equipo dirigido por Vincenzo Montella selló su clasificación al Mundial 2026 tras superar el repechaje europeo y aseguró así su tercera participación histórica en la máxima cita del fútbol.

La historia mundialista de Turquía no es extensa, pero sí recordada. Antes de 2026, la selección turca solamente había participado en dos Copas del Mundo:

  • Copa Mundial de la FIFA Suiza 1954
  • Copa Mundial de la FIFA Corea/Japón 2002

El gran momento de Turquía llegó en el Mundial de 2002. Aquel equipo sorprendió al mundo alcanzando las semifinales y terminando en el tercer lugar del torneo, su mejor participación en la historia.

El camino al Mundial 2026

Turquía terminó detrás de la Selección de España, que lideró el grupo con 16 puntos. Los turcos superaron a Georgia y Bulgaria para asegurar el segundo lugar y acceder al repechaje europeo.

Logró 4 victorias, 1 derrota y 1 empate en las eliminatorias europeas, luego superó 1-0 a Kosovo en el partido decisivo de la repesca, para conseguir su vuelta a la competición más grande a nivel de selecciones.

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