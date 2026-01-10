Béisbol Juvenil 2026: Izquierdo Joshua Martínez supera la barrera de los 100 ponches

El serpentinero estelar de Panamá Oeste , Joshua Martínez , sigue demostrando calidad y dominio en el montículo guiando a su equipo a su sexto triunfo en fila en el Béisbol Juvenil 2026 y pasar la barrera de los 100 o más ponches propinados en su carrera en esta categoría.

Martínez, en su tercera campaña, lanzó 6 episodios en el juego donde vencieron a Veraguas 7x1 en el Omar Torrijos y abanicó a 10 contrarios para dejar su total en este departamento en 103 ponchados de por vida.

El momento del ponche 100 - Béisbol Juvenil 2026

El veragüense Moisés Batista en el cuarto capítulo, fue quien recibió el histórico ponche 100 de Martínez, que había iniciado el juego con 93 abanicados en su carrera.

Además el tirador de "Los Vaqueros" logró su octavo triunfo en estos certámenes, siete de ellos en fila contra una derrota. No pierde un partido desde el 31 de enero de 2024 cuando cedió ante Bocas del Toro 6x4.

Tuvo 1-1 con 34 ponches en 2024.

6-0 con 57 abanicados en 2025, dónde también fue refuerzo para Coclé, y este año en 2 salidas marca de 1-0 con 12 ponches.

Martínez es apenas el tercer "Vaquero" en llegar a 100 o más ponches en juvenil, junto a Jonathan Amaya(150 k) y Carlos Días (139 K)

FUENTE: FEDEBEIS