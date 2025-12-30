Béisbol Juvenil 2026: Joshua Martínez y una gran responsabilidad como AS en la rotación de Oeste

Joshua Martínez , lanzador mundialista que será el AS en la rotación abridora de Panamá Oeste en el Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026 , sabe la responsabilidad que tiene en esta edición del certamen, donde liderará el pitcheo siendo el primer abridor y uno de los refuerzos (+18).

"El profe (Dimas Ponce) me ha dado una responsabilidad muy grande y estoy trabajando duro", dijo el izquierdo sobre la gran oportunidad que le está dando el mánager Dimas Ponce.

"Este año venimos más fuertes y con la gloria de Dios vamos a salir adelante", agregó.

Martínez estuvo con la novena de Panamá en el Mundial U18 que se disputó en Okinawa, Japón, teniendo un rol fundamental en el Bullpen.

El internacional con Panamá levantó el título de campeón en el 2025 con Coclé en calidad de refuerzo, pero este año sueña con lograrlo defendiendo los colores de su provincia.

"Fue una experiencia muy linda, pero en verdad sueño con vivirla con mi provincia".

Para finalizar, Martínez destacó que ha mejorado mucho la localización, ya que ha lanzado muchos strikes en la preselección.

¿Cuándo debuta Panamá Oeste en el Béisbol Juvenil 2026?

Los Vaqueros del West debutan el próximo 3 de enero ante Panamá Metro en el Estadio Mariano Rivera, desde las 7:30 p.m por la señal de RPC Televisión.