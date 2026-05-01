Bayern Múnich lanza invitación al panameño Estevis López

El Bayern Múnich de Alemania solicitó al joven jugador panameño Estevis López para realizar pruebas con las categorías juveniles, luego de mostrar su talento en la LPF, tras su paso por el River Plate.

López, de 16 años de edad actualmente se encuentra cedido en el Veraguas United de la Liga Panameña de Fútbol, club se mantiene en la lucha por clasificación en la actual Clausura 2026 en la Conferencia Oeste.

La solicitud para Estevis López

"En nombre del FC Bayern, deseamos solicitar permiso para invitar a Estevis Jhassir Lopez Senhouse a formar parte del Equipo Mundial del FC Bayern 2026. En ese contexto, el jugador viajará a los campamentos de pretemporada del Equipo Mundial en Corea del Sur y en Múnich. El jugador participará en el campamento, incluyendo actividades de entrenamiento y otras en los siguientes periodos".

1: 09.06.2026 – 14.06.2026 en Múnich.

2: 15.06.2026 – 27.06.2026 en Corea del Sur.

3: 28.06.2026 – 09.07.2026 en Múnich.

La carta de la solicitud para el talentoso zurdo seleccionado nacional panameño venía dirigida desde Jonathan Krukow, Jefe de Equipo de Gestión Deportiva del Fútbol Juvenil alemán.