Andrés Andrade y el LASK Linz consiguen histórico título en Austria

El defensor panameño Andrés Andrade y su equipo el LASK Linz consiguen coronarse campeones de la Copa de Austria, tras ganarle duelo por marcador de 4-2 en los tiempos extras al Altach.

Andrade, seleccionado nacional panameño de 27 años de edad fue figura en la zaga en un gran torneo, sumando minutos importantes como central por izquierda y en ocasiones como carrilero.

En el duelo final por el título, el zurdo vio acción en la zaga como central por izquierda, disputando todo el partido, uno que se definió con los goles en la prorroga de Samuel Adeniran y George Bello.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/oefb1904/status/2050254579468505599&partner=&hide_thread=false UNIQA ÖFB CUPSIEGER 2025/26



Herzliche Gratulation an den @LASK_Official! Die Linzer holen in einem packenden Finale ihren ersten Titel seit 61 Jahren. #UNIQAÖFBCup pic.twitter.com/mZaOfYtK2P — ÖFB - oefb.at (@oefb1904) May 1, 2026

Un histórico titulo para el LASK de Andrés Andrade

Después de 61 años, el equipo de la ciudad al noreste de Austria y atravesada por el río Danubio ganan su primer título, tras altas y bajas en las distintas competiciones.

El espigado defensor ex San Francisco de la LPF anotó dos goles en Copa, además de ser crucial en la defensa del club, que también lidera la Bundesliga de Austria con 30 unidades.