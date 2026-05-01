Canelo Álvarez enfrentará al invicto Christian Mbilli, según informes

El Canelo Álvarez volverá al cuadrilátero el próximo mes de septiembre y lo hará ante un invicto pegador como Christian Mbilli, que defenderá su cinturón CMB de peso supermediano, según informes de The Ring Magazine.

La cita se dará en Arabia Saudita, según los informes, en lo que podría ser la primera pelea del mexicano después de su derrota ante Terence "Bud" Crawford en septiembre del pasado año 2025.

En aquella velada también vio acción Mbilli (29-0-1, 24 KOs), en un gran choque ante el guatemalteco compañero de entrenamientos de "Bud" Lester Martínez, uno que terminó en empate después de 10 asaltos.

Álvarez (63-3-2, 39 KOs), a sus 35 años de edad intentará ganar cinturones nuevamente en la categoría de las 168 libras, en donde por años dominó.

Mbilli, de 31 años, peleará al más alto nivel nuevamente, después de encontrase con sorpresivo Martínez que presionó y resistió toda su ofensiva, pero ahora se verá ante Canelo, que ha ganado títulos en cuatro categorías de peso y ha sido de las principales figura del boxeo en la última década.