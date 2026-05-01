"El Magnífico" José Núñez y un gran ascenso en el ranking AMB superligero

Tras la última actualización de los diferentes rankings de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), el panameño José Núñez tuco un ascenso considerable, poniendo su nombre entre los mejores del mundo en la categoría de peso superligero.

Núñez (18-0-2, 8 KOs) amaneció este viernes 1 de mayo como el número 7 de las 140 libras, una división que tiene como campeón de la AMB al noqueador estadounidense Gary Antuanne Russel.

"El Magnífico" ganó su ascenso luego de un importante triunfo el pasado mes de abril en la ciudad de Santiago de Chile ante el cubano y medallista de oro olímpico Erislandy Álvarez, a quien superó contundentemente por KO en el segundo asalto.

José Núñez, número 7 de la AMB

El contragolpeador zurdo de 27 años de edad comparte el top 10 con reconocidos púgiles como Óscar Duarte, Arnold Barboza Jr, Frank Martin, Andy Hiraoka, Khariton Agrba, entre otros, todos con la mira puesta en el campeón Russel, que tiene marca de 19-1, con 17 por la vía del KO.

De momento Núñez ya volvió a los entrenamientos en el Gimnasio Rockero Alcázar de su lugar de origen Curundú, en espera de una nueva oportunidad, ahora posicionado entre los mejores súperligeros AMB del mundo.