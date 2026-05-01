BÉISBOL Beisbol mayor Panamá -  1 de mayo de 2026 - 08:30

Béisbol Mayor 2026: Partido para hoy viernes 1 de mayo

Conoce el partido que se disputará este viernes 1 de mayo en el Campeonato de Béisbol Mayor 2026.

Béisbol Mayor 2026: Partido para hoy viernes 1 de mayo

Béisbol Mayor 2026: Partido para hoy viernes 1 de mayo

Las novena de Chiriquí y Bocas del Toro se enfrentarán en el decisivo Juego 7 de la Serie Final del Campeonato de Béisbol Mayor 2026 y con el Estadio Rod Carew como escenario.

Partido para hoy 1 de mayo en el Béisbol Mayor 2026

Chiriquí vs Bocas del Toro a las 7: 00 P.M. en el Rod Carew y en vivo por la señal de RPC.

Emociones se han vivido al máximo, con los últimos triunfos chiricanos que han puesto la serie a 3 triunfos por equipo, viniendo de atrás en busca de los máximos honores de la temporada.

En el último encuentro, Chiriquí ganó el duelo 5-1, con un destacado Bryan Cáceres en la lomita, trabajando 6.0 episodios y con Jonathan Saavedra liderando la ofensiva con 3-2 y 2 carreras remolcadas.

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