Béisbol Mayor 2026: Partido para hoy viernes 1 de mayo

Las novena de Chiriquí y Bocas del Toro se enfrentarán en el decisivo Juego 7 de la Serie Final del Campeonato de Béisbol Mayor 2026 y con el Estadio Rod Carew como escenario.

Chiriquí vs Bocas del Toro a las 7: 00 P.M. en el Rod Carew y en vivo por la señal de RPC.

Emociones se han vivido al máximo, con los últimos triunfos chiricanos que han puesto la serie a 3 triunfos por equipo, viniendo de atrás en busca de los máximos honores de la temporada.

En el último encuentro, Chiriquí ganó el duelo 5-1, con un destacado Bryan Cáceres en la lomita, trabajando 6.0 episodios y con Jonathan Saavedra liderando la ofensiva con 3-2 y 2 carreras remolcadas.