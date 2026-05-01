David Benavidez y Gilberto Ramírez superaron la báscula para choque en Las Vegas

El invicto David Benavidez y el campeón de peso crucero Gilberto Ramírez superaron la báscula para hacer completamente oficial su combate estelar de este sábado 2 de mayo en el T-Mobile Arena de la ciudad de Las Vegas.

Benavidez (31-0, 25 KOs) marcó 196.8 libras, mientras que Ramírez (48-1, 30 KOs) 200 libras exactas en el pesaje previo a velada de Premier Boxing Champions, que estará en vivo por RPC y Telemetro desde las 7:00 P.M.

El sólido campeón OMB y AMB viene de una racha de 4 victorias, después de la única derrota en su carrera ante Dmitry Bivol en los semipesados, antes de saltar a la categoría en donde se ha consolidado.

El apodado como "Bandera Roja" y ahora "El Monstruo Mexicano" quiere llevar su explosividad a los cruceros, luego de ganarle en su última salida al escenario ante Anthony Yarde.

Más del pesaje de velada David Benavidez vs Zurdo Ramírez

Los coestelares también superaron la báscula con Armando Reséndiz en 167 libras y Jaime Munguía 167.4, en lo que será un explosivo choque mexicano.

Por otra parte, Óscar Duarte marcó 139.8 y "Tashiro" Fierro 143.4*, llegando muy por encima del límite del peso superligero, pero la pelea sigue en juego, pero solo con la posibilidad de los títulos (WBC Silver Superligero, WBO NABO Superligero) para el lado de Duarte.