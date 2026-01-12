Béisbol Juvenil 2026: Panamá Este y Veraguas ganan por abultamiento de carreras

La novena de Panamá Este le ganó por abultamiento de carreras a Los Santos 12-2 en la novena jornada del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026 Copa Caja de Ahorros, en el estadio José de la Luz Thompson en Chepo.

Los Potros suman su séptima victoria de la temporada 7-2, mientras que Los Santos queda 3-6 tras la derrota.

La victoria se la apuntó Axel Pinillo y en la ofensiva destacaron Diego Caicedo de 4-2, 3 empujadas y 1 anotada; Kenneth Rodríguez de 4-3, 2 empujadas y 1 anotada; Alvis Samaniego 4-2, 2 empujadas y 1 anotada.

Los Indios de Veraguas sumaron su segunda victoria luego de vencer por KO a Colón 10-0 en el estadio Justino Salinas en La Chorrera con el gran trabajo en la lomita de Amilkar Bazan lanzó 6-0 episodios donde permitió 3 imparabes, 4 bases por bolas y ponchó a 5.

Melkis López se fue de 1-1, con 3 carreras empujadas, 2 anotadas.

La Leña Roja vuelve a arder en el Béisbol Juvenil 2026

Coclé se repuso tras vencer 3-1 a Chiriquí en el estadio Remón Cantera en Aguadulce gracias a su refuerzo Dereck Gómez que lanzó los 9.0 episodios donde permitió 1 sola carrera.

La Leña Roja quedó 6-3 y los Ganado Bravo con 5-3 y un juego pendiente ante Herrera.

Chiriquí arrancaba ganando el juego en la primera entrada cuando Henry Pinzón aprovechaba un imparable de Adames. La Leña Roja respondió en la baja de este episodio con un elevado de sacrificio y Jeycol De León empató.

Coclé aprovechó en la baja del séptimo cuando Jaime Escudero conectó un doble y anotaron dos rayitas más.

La Berraquera domina a las Arpías

Herrera le ganó 6-1 a Darién en el estadio de Metetí para quedar 3-5 con un compromiso pendiente (ante Chiriquí), mientras que las arpías quedan 3-6.

Rogelio Jaén fue el ganador en el montículo y en ofensiva destacó Julio Casas de 4-1 con 3 carreras empujadas.

Vaqueros siguen líderes y metrillos ganan

La novena de Panamá Metro le ganó 10-7 a Bocas del Toro en el Juan Demóstenes Arosemena (5-4) y consiguen mantenerse entre las primeras 8 posiciones, pero los tortugueros están en dificultades 3-6.

Edgardo Recuero se fue de 5-2, con 3 carreras empujadas, fue el destacado de la jornada.

Panamá Oeste sigue líder del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026 tras derrotar 8-4 a Chiriquí Occidente en el estadio Mariano Rivera y sigue con paso perfecto 9-0.