BEISBOL Béisbol -  10 de junio de 2026 - 16:18

Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026: Novena de Panamá revela preselección

La novena de Panamá bajo el mando de Alberto Macré, reveló preselección para los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026.

Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026: Novena de Panamá revela preselección

Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026: Novena de Panamá revela preselección

FOTO / FEDEBEIS

La Federación Panameña de Béisbol (Fedebeis) reveló el listado de 34 peloteros que forman parte de la Preselección Nacional de Béisbol que verá acción en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, a celebrarse en Santo Domingo, República Dominicana desde el 24 de julio.

El equipo nacional con miras a uno de los eventos más importantes del Ciclo Olímpico, con mucho béisbol y tradición iniciará entrenamientos el próximo 28 de junio y el certamen se jugará entre el 30 de julio y el 8 de agosto.

El cuerpo técnico estará bajo la dirección del veterano Alberto Macré, asistido por Rodolfo Aparicio, Alexander Guerra y Carlos Muñoz, como coach de los lanzadores Crispín Poveda. El trainner será Willy Serrano.

Preselección para los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

Lanzadores: Alain Pérez, Alberto Guerrero, Carlos Rodríguez, Davis Romero, Didier Vargas, Enrique Saldaña, Gilberto Chú, Harold Arauz, Manuel Campos, Luis Ramos, Jezler Baúles, Raúl DeGracia, Pedro González, Ismael Velasco y Kevin Rodríguez.

Receptores: Jean Carrillo, Mario Sanjur y Edwin Hidalgo.

Cuadro Interior: Eduardo Thomas, Héctor Rayo, Arod McKenzie, Edgar Muñoz, Joshwan Wright y Yeremy Lezcano.

Jardineros: Jael Escobar, Juan Diego Alonso, Abraham Rodríguez, Carlos Mosquera, Luis Castillo y José Murdock.

En el extranjero: Robert Mullen, Jhony Santos, Erasmo Caballero y Kevin Miranda.

FUENTE: FEDEBEIS

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