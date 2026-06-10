Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026: Novena de Panamá revela preselección FOTO / FEDEBEIS

La Federación Panameña de Béisbol (Fedebeis) reveló el listado de 34 peloteros que forman parte de la Preselección Nacional de Béisbol que verá acción en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, a celebrarse en Santo Domingo, República Dominicana desde el 24 de julio.

El equipo nacional con miras a uno de los eventos más importantes del Ciclo Olímpico, con mucho béisbol y tradición iniciará entrenamientos el próximo 28 de junio y el certamen se jugará entre el 30 de julio y el 8 de agosto.

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