Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026: Novena de Panamá revela preselección

La Federación Panameña de Béisbol (Fedebeis) reveló el listado de 34 peloteros que forman parte de la Preselección Nacional de Béisbol que verá acción en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, a celebrarse en Santo Domingo, República Dominicana desde el 24 de julio.
El cuerpo técnico estará bajo la dirección del veterano Alberto Macré, asistido por Rodolfo Aparicio, Alexander Guerra y Carlos Muñoz, como coach de los lanzadores Crispín Poveda. El trainner será Willy Serrano.
Preselección para los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026
Lanzadores: Alain Pérez, Alberto Guerrero, Carlos Rodríguez, Davis Romero, Didier Vargas, Enrique Saldaña, Gilberto Chú, Harold Arauz, Manuel Campos, Luis Ramos, Jezler Baúles, Raúl DeGracia, Pedro González, Ismael Velasco y Kevin Rodríguez.
Receptores: Jean Carrillo, Mario Sanjur y Edwin Hidalgo.
Cuadro Interior: Eduardo Thomas, Héctor Rayo, Arod McKenzie, Edgar Muñoz, Joshwan Wright y Yeremy Lezcano.
Jardineros: Jael Escobar, Juan Diego Alonso, Abraham Rodríguez, Carlos Mosquera, Luis Castillo y José Murdock.
En el extranjero: Robert Mullen, Jhony Santos, Erasmo Caballero y Kevin Miranda.
FUENTE: FEDEBEIS