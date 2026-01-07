BÉISBOL JUVENIL Beisbol juvenil Panamá -  7 de enero de 2026 - 00:25

Béisbol Juvenil 2026: Tabla de posiciones tras la fecha 4

Así marcha la tabla de posiciones del Campeonato Nacional del Béisbol Juvenil 2026 luego que se han disputado cuatro fechas.

Tabla de posiciones del Béisbol Juvenil 2026

Equipo / Jugados / Ganados / Perdidos

  1. Chiriquí Occidente / 4 / 4 / 0
  2. Panamá Oeste / 4 / 4 / 0
  3. Bocas del Toro / 4 / 3 / 1
  4. Panamá Este / 4 / 3 / 1
  5. Chiriquí / 3 / 2 / 1
  6. Coclé 4 / 2 / 2
  7. Colón 4 / 1 / 3
  8. Darién / 4 / 1 / 3
  9. Los Santos 4 / 1/ 3
  10. Panamá Metro 4 / 1 / 3
  11. Veraguas 4 / 1 / 3
  12. Herrera 3 / 0 / 3

* El partido entre Herrera y Chiriquí no pudo realizarse debido a la lluvia. La Federación Panameña de Béisbol informó que fue pospuesto que próximamente será reprogramado.

