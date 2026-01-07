Béisbol Juvenil 2026: Tabla de posiciones tras la fecha 4

Así marcha la tabla de posiciones del Campeonato Nacional del Béisbol Juvenil 2026 luego que se han disputado cuatro fechas.

Chiriquí Occidente / 4 / 4 / 0 Panamá Oeste / 4 / 4 / 0 Bocas del Toro / 4 / 3 / 1 Panamá Este / 4 / 3 / 1 Chiriquí / 3 / 2 / 1 Coclé 4 / 2 / 2 Colón 4 / 1 / 3 Darién / 4 / 1 / 3 Los Santos 4 / 1/ 3 Panamá Metro 4 / 1 / 3 Veraguas 4 / 1 / 3 Herrera 3 / 0 / 3

* El partido entre Herrera y Chiriquí no pudo realizarse debido a la lluvia. La Federación Panameña de Béisbol informó que fue pospuesto que próximamente será reprogramado.