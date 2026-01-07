Copa del Rey: FC Barcelona y Real Madrid conocen rivales de 8vos

Se definieron los cruces de los octavos de final de la Copa del Rey 25-26 donde el Atlético de Madrid, FC Barcelona, Athletic Club y Real Madrid se medirán a equipos de segunda división.

Los partidos se jugarán los días 13, 14 y 15 de enero a partido único, formato que se mantendrá en los cuartos de final. La novedad de esta nueva ronda es la incorporación del VAR.