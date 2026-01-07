COPA DEL REY Fútbol Internacional -  7 de enero de 2026 - 07:41

Copa del Rey: FC Barcelona y Real Madrid conocen rivales de 8vos

Definidos los 8vos de final de la Copa del Rey donde el Atlético de Madrid, FC Barcelona, Athletic Club y Real Madrid se medirán a equipos de segunda división.

Se definieron los cruces de los octavos de final de la Copa del Rey 25-26 donde el Atlético de Madrid, FC Barcelona, Athletic Club y Real Madrid se medirán a equipos de segunda división.

Los partidos se jugarán los días 13, 14 y 15 de enero a partido único, formato que se mantendrá en los cuartos de final. La novedad de esta nueva ronda es la incorporación del VAR.

Cruces de Copa del Rey

  • Deportivo de La Coruña - Atlético de Madrid

  • Racing de Santander - Barcelona

  • Cultura Leonesa - Athletic Club

  • Albacete - Real Madrid

  • Burgos - Valencia

  • Betis - Elche

  • Real Sociedad vs Osasuna
  • Alavés - Rayo Vallecano
