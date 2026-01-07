El Atalanta venció al Bolonia en la jornada 19

Con una victoria incontestable ante un aspirante a puestos europeos como es el Bolonia (0-2), el Atalanta se aseguró de dejar claro que, con Raffale Palladino como nuevo técnico, está de vuelta otra vez para pelear por las cotas altas de la tabla en la Serie A.

Después de un inicio de temporada negro bajo el liderazgo del croata Ivan Juric en el banquillo, la 'Dea' vuelve a ver la luz por primera vez tras la marcha de Gian Piero Gasperini, actual entrenador del Roma.

Porque desde la llegada de Palladino, la mejoría del Atalanta es más que palpable. Sólo tres derrotas en 11 partidos y aún ubicado entre los ocho primeros clasificados en Liga de Campeones, lo que permite soñar a Bérgamo (norte) con un acceso directo a octavos de final que la pasada campaña se escapó de entre sus manos.

Dejó atrás los puestos cercanos al descenso y está ya a apenas cinco puntos de los puestos europeos que marca el Como 1907.

Atalanta le gana al Bolonia

Y recuperó a su gran apuesta veraniega. El montenegrino Nikola Krstovic fue el protagonista con su doblete. El segundo de su campaña con los bergamascos, en la que suma 4 goles. Los dos primeros ante el Torino en septiembre. Los dos últimos, más tres meses después, ante todo un Bolonia campeón de Copa Italia y finalista de Supercopa de Italia.

El primero de ellos en el 37, al ocaso del primer acto. Remató a placer el pase del belga Charles De Ketelaere, superior en cada uno contra uno que se encontró por el camino. Y el segundo, ya en la segunda mitad, a la hora de choque, con un disparo desde la frontal del área que cerró el duelo.

No pudo el Bolonia, en su casa, reaccionar ante el Atalanta. La 'Dea', poco a poco, está remontando tras un inicio complicado. Con Palladino todo parece diferente. Incluso Krstovic se ha reactivado. El combinado bergamasco está de vuelta, a sólo cinco puntos de los puestos europeos, ubicado ya por encima del propio Bolonia, desinflado por un calendario asfixiante por tantas competiciones en las que participa.