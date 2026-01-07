BÉISBOL JUVENIL Beisbol juvenil Panamá -  7 de enero de 2026 - 00:24

Béisbol Juvenil 2026: Resultados del martes 6 de enero

Repasa los resultados del martes 6 de enero luego que se disputara la cuarta jornada del Campeonato Nacional del Béisbol Juvenil 2026.

Repasa los resultados del martes 6 de enero luego que se disputara la cuarta jornada del Campeonato Nacional del Béisbol Juvenil 2026.

Resultados del Béisbol Juvenil 2026

  • Coclé 2 - 7 Panamá Este
  • Los Santos 2 - 6 Bocas del Toro
  • Darién 2 - 9 Panamá Oeste
  • Veraguas 2 - 3 Chiriquí Occidente
  • Colón 1 - 11 Panamá Metro
  • Herrera - Chiriquí

* El partido entre Herrera y Chiriquí no pudo realizarse debido a la lluvia. La Federación Panameña de Béisbol informó que fue pospuesto que próximamente será reprogramado.

