Repasa los resultados del martes 6 de enero luego que se disputara la cuarta jornada del Campeonato Nacional del Béisbol Juvenil 2026.
BÉISBOL JUVENIL Beisbol juvenil Panamá - 7 de enero de 2026 - 00:24
Béisbol Juvenil 2026: Resultados del martes 6 de enero
Resultados del Béisbol Juvenil 2026
- Coclé 2 - 7 Panamá Este
- Los Santos 2 - 6 Bocas del Toro
- Darién 2 - 9 Panamá Oeste
- Veraguas 2 - 3 Chiriquí Occidente
- Colón 1 - 11 Panamá Metro
- Herrera - Chiriquí
* El partido entre Herrera y Chiriquí no pudo realizarse debido a la lluvia. La Federación Panameña de Béisbol informó que fue pospuesto que próximamente será reprogramado.
