Béisbol Juvenil 2026: Resultados del martes 6 de enero

Repasa los resultados del martes 6 de enero luego que se disputara la cuarta jornada del Campeonato Nacional del Béisbol Juvenil 2026 .

Resultados del Béisbol Juvenil 2026

Coclé 2 - 7 Panamá Este

Los Santos 2 - 6 Bocas del Toro

Darién 2 - 9 Panamá Oeste

Veraguas 2 - 3 Chiriquí Occidente

Colón 1 - 11 Panamá Metro

Herrera - Chiriquí

* El partido entre Herrera y Chiriquí no pudo realizarse debido a la lluvia. La Federación Panameña de Béisbol informó que fue pospuesto que próximamente será reprogramado.