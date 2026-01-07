Béisbol Juvenil 2026: Partidos para hoy miércoles 7 de enero

BÉISBOL JUVENIL Beisbol juvenil Panamá -  7 de enero de 2026 - 00:25

Estos son los partidos que hay para este miércoles 7 de enero en la fecha cinco del Campeonato Nacional del Béisbol Juvenil 2026.

FOTO / FEDEBEIS

Hasta el momento dos equipos se mantienen invictos en el torneo, Chiriquí Occidente y Panamá Oeste.

Partidos para hoy en el Béisbol Juvenil 2026

  • Darién vs Coclé en el Estadio Remón Cantera a las 7:00 P.M.
  • Panamá Este vs Panamá Metro en el Estadio Juan Demóstenes Arosemena a las 7:00 P.M.
  • Colón vs Panamá Oeste en el Estadio Justino Salinas a las 7:00 P.M.
  • Herrera vs Bocas del Toro en el Estadio Calvin Byron a las 7:00 P.M.
  • Los Santos vs Veraguas en el Estadio Omar Torrijos a las 7:00 P.M.
  • Chiriquí vs Chiriquí Occidente en el Estadio Glorias Deportivas Baruenses a las 7:00 P.M.
