Béisbol Juvenil 2026: Partidos para hoy miércoles 7 de enero

Estos son los partidos que hay para este miércoles 7 de enero en la fecha cinco del Campeonato Nacional del Béisbol Juvenil 2026.
Partidos para hoy en el Béisbol Juvenil 2026
- Darién vs Coclé en el Estadio Remón Cantera a las 7:00 P.M.
- Panamá Este vs Panamá Metro en el Estadio Juan Demóstenes Arosemena a las 7:00 P.M.
- Colón vs Panamá Oeste en el Estadio Justino Salinas a las 7:00 P.M.
- Herrera vs Bocas del Toro en el Estadio Calvin Byron a las 7:00 P.M.
- Los Santos vs Veraguas en el Estadio Omar Torrijos a las 7:00 P.M.
- Chiriquí vs Chiriquí Occidente en el Estadio Glorias Deportivas Baruenses a las 7:00 P.M.