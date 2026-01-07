Pau Cubarsí: "Venga el que venga, estamos dispuestos a luchar con todo"

El defensa del FC Barcelona Pau Cubarsí destacó este miércoles la efectividad de cara a puerta como la clave de la goleada ante el Athletic Club (5-0) en la primera semifinal de la Supercopa de España.

"Hemos estado muy efectivos arriba y eso nos ha permitido llevar el ritmo de partido como nosotros queríamos. Los de arriba están todos muy enchufados y a un nivel espectacular, y esto ayuda a todo el equipo", declaró a los micrófonos de Movistar+.

Cubarsí también reivindicó el trabajo defensivo que está haciendo el equipo: "Ahora, llevamos una buena racha de portería a cero (cinco partidos), que es importante, de muchas victorias y mucho trabajo, y tenemos que seguir por ese camino".

El central catalán, junto a otros azulgranas internacionales con España, se acercaron al final del encuentro a conversar con el portero del Athletic Unai Simón.

"Somos compañeros de selección, hemos ido a darle a un abrazo y a preguntarle cómo estaba y nos ha respondido que estaba bien y que a tope para la final", desveló.

Pau Cubarsí y el posible rial de la final

Preguntado por sus preferencias en la semifinal de este jueves entre Atlético de Madrid y Real Madrid, Cubarsí admitió que "a todo el mundo le apetece un clásico", en alusión al equipo merengue, pero que cualquier rival será bienvenido: "Venga el que venga, estamos dispuestos a luchar con todo".

FUENTE: EFE