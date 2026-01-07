Béisbol Juvenil 2026: Panamá Metro castiga a Colón y le gana por abultamiento en 7 entradas

La novena de Panamá Oeste mantuvo su inicio perfecto en el Campeonato Nacional del Béisbol Juvenil 2026 luego de superar 9-2 a su similar de Darién. A la ofensiva Luis Aranda produjo 3 carreras, Mildner Nieto se fue de 2-1 con 2 impulsadas y Xavier Waldron de 4-2 con 2 anotadas y 2 impulsadas. Alexis Govea lanzó cinco entradas, de 2 hits, 2 carreras y recetó 6 ponches.
Metro apalea a Colón
Panamá Metro superó a Colón 11-1 en siete entradas. Luis Sanjur se acreditó el triunfo luego de cinco entradas de una carrera, mientras que Edwin Díaz cargó con la derrota. Luis Rivera se fue de 3-3 con 2 impulsadas, mientras que Diego Arancibia se fue de 3-2 con 3 remolcadas.
"Tortugueros" en racha
Bocas del Toro sumó su tercera victoria consecutiva luego de vencer en casa a Los Santos por 6-2. El lanzador ganador fue Roberto Núñez que dominó por ocho entradas donde apenas permitió una carrera y recetó 7 ponches. A la ofensiva destacaron Jael Escobar que se fue de 5-3 con dos anotadas, José Valdés de 2-2 con dos impulsadas y Juan Martínez de 4-3 con una remolcada.
Potros apagan la "leña roja"
Con un ataque inicial de cinco carreras desde la primera entrada, Panamá Este superó 7-2 a Coclé. Alvis Samaniego se fue de 2-1 con 2 remolcadas, Nicolas Sánchez, Nelson Bonilla, Eduardo Samaniego, Alejandro Fanovich y Jonadab Montenegro remolcaron una carrera cada uno.
Partido pospuesto
En el Estadio Kenny Serracín, el partido entre Herrera y Chiriquí no pudo realizarse debido a la lluvia. La Federación Panameña de Béisbol informó que fue pospuesto que próximamente será reprogramado.