Béisbol Juvenil 2026: Panamá Metro castiga a Colón y le gana por abultamiento en 7 entradas FOTO / FEDEBEIS

La novena de Panamá Oeste mantuvo su inicio perfecto en el Campeonato Nacional del Béisbol Juvenil 2026 luego de superar 9-2 a su similar de Darién. A la ofensiva Luis Aranda produjo 3 carreras, Mildner Nieto se fue de 2-1 con 2 impulsadas y Xavier Waldron de 4-2 con 2 anotadas y 2 impulsadas. Alexis Govea lanzó cinco entradas, de 2 hits, 2 carreras y recetó 6 ponches.

Chiriquí Occidente también mantuvo su invicto luego de dejar en el terreno a Veraguas 3-2 luego de un "hit de oro" de Oriel Carreño en la décima entrada. Jonathan Ramos también sumó una remolcada. Santiago Corella lanzó 1.2 con un ponche para acreditarse el triunfo.

Metro apalea a Colón

Panamá Metro superó a Colón 11-1 en siete entradas. Luis Sanjur se acreditó el triunfo luego de cinco entradas de una carrera, mientras que Edwin Díaz cargó con la derrota. Luis Rivera se fue de 3-3 con 2 impulsadas, mientras que Diego Arancibia se fue de 3-2 con 3 remolcadas.

"Tortugueros" en racha

Bocas del Toro sumó su tercera victoria consecutiva luego de vencer en casa a Los Santos por 6-2. El lanzador ganador fue Roberto Núñez que dominó por ocho entradas donde apenas permitió una carrera y recetó 7 ponches. A la ofensiva destacaron Jael Escobar que se fue de 5-3 con dos anotadas, José Valdés de 2-2 con dos impulsadas y Juan Martínez de 4-3 con una remolcada.

Potros apagan la "leña roja"

Con un ataque inicial de cinco carreras desde la primera entrada, Panamá Este superó 7-2 a Coclé. Alvis Samaniego se fue de 2-1 con 2 remolcadas, Nicolas Sánchez, Nelson Bonilla, Eduardo Samaniego, Alejandro Fanovich y Jonadab Montenegro remolcaron una carrera cada uno.

Partido pospuesto

En el Estadio Kenny Serracín, el partido entre Herrera y Chiriquí no pudo realizarse debido a la lluvia. La Federación Panameña de Béisbol informó que fue pospuesto que próximamente será reprogramado.