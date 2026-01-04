Béisbol Juvenil 2026: Partidos para hoy domingo 4 de enero

Estos son los partidos que hay para hoy domingo 4 de enero en la segunda fecha del Campeonato Nacional del Béisbol Juvenil 2026.
Partidos para hoy en el Béisbol Juvenil 2026
- Panamá Metro vs Coclé en el Estadio Remón Cantera a las 7:00 P.M.
- Darién vs Colón en el Estadio Justino Salinas a las 7:00 P.M.
- Panamá Este vs Panamá Oeste en el Estadio Mariano Rivera a las 7:00 P.M.
- Chiriquí vs Bocas del Toro en el Estadio Calvin Byron a las 7:00 P.M.
- Herrera vs Veraguas en el Estadio Omar Torrijos a las 7:00 P.M.
- Los Santos vs Chiriquí Occidente desde el Estadio Glorias Deportivas Baruenses