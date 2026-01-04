BÉISBOL JUVENIL Beisbol juvenil Panamá -  4 de enero de 2026 - 08:08

Béisbol Juvenil 2026: Partidos para hoy domingo 4 de enero

Estos son los partidos que hay para hoy domingo 4 de enero en la segunda fecha del Campeonato Nacional del Béisbol Juvenil 2026.

Las novenas de Panamá Oeste, Chiriquí Occidente, Chiriquí, Coclé, Panamá Este y Los Santos, iniciaron con pie derecho el torneo logrando victorias en la jornada inaugural.

Partidos para hoy en el Béisbol Juvenil 2026

  • Panamá Metro vs Coclé en el Estadio Remón Cantera a las 7:00 P.M.
  • Darién vs Colón en el Estadio Justino Salinas a las 7:00 P.M.
  • Panamá Este vs Panamá Oeste en el Estadio Mariano Rivera a las 7:00 P.M.
  • Chiriquí vs Bocas del Toro en el Estadio Calvin Byron a las 7:00 P.M.
  • Herrera vs Veraguas en el Estadio Omar Torrijos a las 7:00 P.M.
  • Los Santos vs Chiriquí Occidente desde el Estadio Glorias Deportivas Baruenses

