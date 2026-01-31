BÉISBOL Beisbol juvenil Panamá -  31 de enero de 2026 - 09:13

Béisbol Juvenil 2026: Partidos para hoy sábado 31 de enero

Conoce a continuación los partidos que se disputarán este sábado 31 de enero en el Béisbol Juvenil 2026.

FOTO / FEDEBEIS

La Ronda de 8 del Campeonato de Béisbol Juvenil 2026 continuará este sábado 31 de enero, con 4 emocionantes duelos en escenarios alrededor del país.

Coclé y Chiriquí ya tomaron ventaja en el inicio de sus respectivas series, pero ahora es el turno de Herrera, Panamá Oeste, Panamá Este y Panamá Metro de ver acción en la serie de los mejores 8 del Torneo de pelota nacional.

Partidos para hoy sábado 31 de enero en el Béisbol Juvenil 2026

Chiriquí Occidente vs Coclé, a las 7:00 P.M. desde el Estadio Remón Cantera de Aguadulce.

Los Santos vs Chiriquí desde el Kenny Serracín a las 7:00 P.M.

Herrera vs Panamá Oeste a las 7:00 P.M. desde el Mariano Rivera.

Panamá Este vs Panamá Metro, partido que será transmitido en vivo por RPC desde el Rod Carew a las 7:00 P.M.

En esta nota:
