Béisbol Juvenil 2026: Partidos para hoy sábado 31 de enero FOTO / FEDEBEIS

La Ronda de 8 del Campeonato de Béisbol Juvenil 2026 continuará este sábado 31 de enero, con 4 emocionantes duelos en escenarios alrededor del país.

Coclé y Chiriquí ya tomaron ventaja en el inicio de sus respectivas series, pero ahora es el turno de Herrera, Panamá Oeste, Panamá Este y Panamá Metro de ver acción en la serie de los mejores 8 del Torneo de pelota nacional.

Suscríbete a nuestro newsletter Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail. Suscribirse