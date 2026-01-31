Béisbol Juvenil 2026: Partidos para hoy sábado 31 de enero

La Ronda de 8 del Campeonato de Béisbol Juvenil 2026 continuará este sábado 31 de enero, con 4 emocionantes duelos en escenarios alrededor del país.
Partidos para hoy sábado 31 de enero en el Béisbol Juvenil 2026
Chiriquí Occidente vs Coclé, a las 7:00 P.M. desde el Estadio Remón Cantera de Aguadulce.
Los Santos vs Chiriquí desde el Kenny Serracín a las 7:00 P.M.
Herrera vs Panamá Oeste a las 7:00 P.M. desde el Mariano Rivera.
Panamá Este vs Panamá Metro, partido que será transmitido en vivo por RPC desde el Rod Carew a las 7:00 P.M.